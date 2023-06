Elodie, solo l’asciugamano la copre: così è irresistibile

Elodie pazzesca e micidiale come sempre nei suoi scatti, la cantante da sogno sul web in una posa che manda fuori di testa

Negli ultimi anni, è diventata una delle migliori rappresentanti della musica italiana al femminile, ma anche molto più di questo. Un personaggio a 360 gradi che con classe e sensualità lascia sempre il segno. Elodie è una delle celebrità più acclamate dei nostri tempi e a giusta ragione.

La cantante classe 1990, dopo una lunga gavetta, è arrivata al successo grazie alla partecipazione, alcuni anni fa, ad Amici di Maria De Filippi. Ancora oggi, non a caso, è ricordata come uno dei volti più iconici transitati all’interno del talent show. Da allora, una vera e propria esplosione e una scalata verso le vette della musica italiana, con grandissimi successi inanellati uno dietro l’altro.

Elodie è inevitabilmente una delle voci principali quando si parla di estate e anche quest’anno ci sarà il suo nome tra quelli associati ai principali tormentoni. Un brano non banale, in una accoppiata scritta per essere vincente, quella con il vincitore del Festival di Sanremo, Marco Mengoni. La canzone dal titolo Pazza Musica è destinata a essere una delle più passate nelle radio e più cliccate sulle varie piattaforme.

Elodie, primo piano da infarto: cosa c’è sotto l’asciugamano? Visione da urlo

Ma di certo non sarà l’unico modo in cui la fidanzata del motociclista Andrea Iannone lascerà un chiaro segno del suo passaggio in questa estate 2023. I suoi scatti sui social, dove è sempre molto attiva, si caratterizzano ogni volta per fascino e sensualità decisamente fuori dal comune. E anche stavolta non si smentisce affatto.

La cantante romana, su Instagram, viaggia a vele spiegate, con oltre 3 milioni di followers. E anche il recente cambio look ha sortito un grande successo nel cuore degli ammiratori.

Nuovo taglio di capelli che le conferisce una dolcezza diversa, ma anche un magnetismo irresistibile. E la posa che ci propone qui, con gambe in bella vista, davvero perfette, e un solo asciugamano a coprirla, celando l’intimo esplosivo, è di quelle che non si dimenticano. Applausi, like, complimenti, messaggi d’amore, tutto come al solito. Il copione di fronte agli scatti di Elodie si ripete sempre uguale ma non annoia mai. E anzi, siamo in attesa di immagini ancora più seducenti, per infiammare ulteriormente l’estate.