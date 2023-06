Tacchi e scollatura da sogno: Giorgia Palmas show

La showgirl sarda torna a far impazzire i suoi fan con un’ultima foto che non lascia spazio all’immaginazione

Il mondo dello spettacolo è ormai saturo di personaggi che salgono e scendono tra i gradimenti del pubblico social. Chi invece da anni e anni è sulla cresta dell’onda e pare voglia continuare ad esservi è certamente Giorgia Palmas. Il suo trampolino di lancio per il successo nella televisione italiana è stata certamente la trasmissione ‘Striscia la Notizia’.

Il tg satirico la scelse, con il benestare dell’ideatore Antonio Ricci, come velina mora a partire dal 2002. Al suo fianco quella che diventerà una sua grande amica, la bionda Elena Barolo. Ma al di là di stacchetti ed una simpatica contagiosa accanto a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Giorgia negli anni ha dimostrato di essere molto di più. Attualmente conduce su Mediaset Infinity ‘Isola Party’, che racconta i retroscena di uno dei reality a cui la Palmas in passato ha partecipato pure da concorrente: l’Isola dei Famosi.

Ha iniziato la carriera da modella, registrando un gran successo. Con la sua bellezza mediterranea ed i modi dolci e gentili, Giorgia Palmas ha dimostrato di saper anche recitare come attrice. Ha preso parte a fiction che hanno fatto la storia di Canale 5 come ‘Centovetrine’ e ‘Carabinieri’. È molto fiera delle sue origini sarde: è nata il 5 marzo 1982 a Cagliari.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sono storiche le sue relazioni con l’ex calciatore Davide Bombardini e più recentemente il biker Vittorio Brumotti. Ha incontrato nel 2018 Filippo Magnini, con cui due anni dopo ha avuto anche una figlia: Mia. Ex nuotatore che conta anche una lunga storia con Federica Pellegrini, Magnini l’ha portata all’altare nel maggio 2022 dopo averla sposato civilmente un anno prima.

La Palmas lascia di stucco: la foto è bollente

Nonostante il passare degli anni, la sua bellezza non può mai essere messa in discussione. Perchè, a 41 anni, la showgirl sarda è tutt’ora tra le donne più sensuali e invidiate in Italia. E nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram, dove conta ben 1,9 milioni di followers, la Palmas ha proprio spiazzato tutti.

Un lungo vestito blu, molto aderente, con una profonda scollatura mentre è seduta sul muretto. Il bel panorama alle spalle non è però nemmeno paragonabile al soggetto in questione. L’ex velina mostra poi delle scarpe rosa, col tacco, davvero eleganti. L’ennesima prova di una sensualità fuori dal comune: come il buon vino, la sarda più passano gli anni e più diventa bella da mozzare il fiato.