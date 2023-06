Morata torna in Italia con lo scambio

Per Morata si torna a parlare della possibilità di giocare in Italia. Una nuova pista per l’attaccante spagnolo che piace a mezza Serie A

Dopo aver militato per due volte nella Juventus ora il centravanti della nazionale spagnola potrebbe accasarsi in un’altra big del calcio italiano. La trattativa con l’Atletico Madrid potrebbe andare in porto con uno scambio.

Reduce da una buona stagione tra le fila dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata potrebbe cambiare nuovamente maglia in questa estate. L’attaccante spagnolo, classe ’92, ha già militato in due diverse esperienze nella Juventus, raggiungendo anche una finale di Champions League. Il suo girovagare per l’Europa, tra Real, Chelsea e adesso Atletico Madrid, non ha portato ad una collocazione definitiva.

L’alto ingaggio e la scadenza del contratto con i “Colchoneros” nel 2024 (il cartellino va comunque pagato) hanno per ora smorzato l’entusiasmo della Juve di riportarlo a casa. Morata ha una lunga serie di estimatore in Serie A, che vanno ben al di là dei solo bianconeri. Basti pensare che un forte pensiero su di lui lo hanno fatto anche altre due squadre: Milan e Roma. I rossoneri lo vedrebbero perfetto per prendere l’eredità di Ibra, affiancando Giroud. La squadra di Mourinho deve invece correre ai ripari dopo il gravissimo infortunio subito da Tammy Abraham.

Alvaro Morata vicino al ritorno in Serie A: la Roma fa sul serio, possibile scambio con Ibanez

Proprio la Roma in queste ore sembra essere la destinazione italiana più probabile per Morata. I giallorossi hanno bisogno di vendere entro il 30 giugno diversi giocatori, per completare il discorso delle plusvalenze per il bilancio (come imposto dal settlement agreement con la Uefa).

In uscita da Trigoria, dopo l’infortunio di Abraham, c’è Roger Ibanez. Il difensore brasiliano deve fruttare un cospicuo tesoretto, anche per finanziare parte della campagna acquisti. Tiago Pinto lo valuta circa 30 milioni e piace proprio all’Atletico Madrid. Nella trattativa con Berta, ds dei madrileni, potrebbe essere allestito uno scambio, con conguaglio a favore dei giallorossi (vista la differenza di età dei due).

Il problema è che la Roma preferirebbe incassare soldi cash per questioni finanziarie e solo in un secondo momento (dopo il 30 giugno) spendere per acquistare. Vedremo se alla fine si riuscirà a trovare un incastro soddisfacente per tutti. Mourinho desidererebbe avere finalmente un centravanti moderno e di qualità come l’ex juventino (grande amico di Dybala). Per Morata si prospetta cosi una nuova avventura in Italia.