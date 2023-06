Triangolo Juve-Milan-Napoli: i nomi coinvolti

Tre big del nostro campionato, Napoli, Juve e Milan possono essere coinvolte in un triangolo di mercato

Domenica scorsa si è chiuso ufficialmente il campionato di Serie A, anche se resta una piccola appendice dovuta dallo spareggio tra Spezia e Verona. Nella serata di ieri anche l’Inter ha concluso la sua stagione, nella finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Per gli altri club è già tempo di pensare alla prossima stagione che entrerà nel vivo solo a partire dal prossimo primo luglio. Anticipare la concorrenza, soprattutto sul mercato, è però fondamentale per le big; acquistare i parametri zero oppure ingaggiare il talento sconosciuto può essere decisivo per le sorti di una stagione. E così i top club del nostro campionato si sono già mossi alla ricerca dei grandi affari, magari provando a soffiare alle rivali quel nome altisonante oppure quell’obiettivo.

Non sono solo però i calciatori ad animare il mercato italiano, anzi. Al centro di veri e propri intrighi, infatti, vi sono anche gli allenatori e soprattutto i direttori sportivi. È praticamente clamoroso però tre grandi squadre del nostro campionato sono in procinto di cambiare dirigente o l’hanno già fatto.

Juve, Milan e Napoli: che intreccio di mercato

Il via alla rivoluzione e ad un vero e proprio turbinio di dirigenti è stato il Milan che in un amen ha di fatto azzerato la dirigenza operativa sul mercato. I rossoneri hanno dato il benservito a Maldini e Massara dando maggiori poteri a Beane, l’uomo degli algoritmi.

Massara, però, potrebbe presto trovare un’altra squadra. L’ipotesi è stata lanciata dal giornalista esperto di calciomercato Paolo Bargiggia. Se per Maldini, bandiera rossonera, il futuro sembra nebuloso, Massara potrebbe invece arrivare a Napoli, nella squadra Campione d’Italia a ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

Com’è noto in azzurro c’è Cristiano Giuntoli, ormai promesso sposo della Juve ma vincolato da un contratto fino al 2024. ADL fa resistenza ma, di fatto, si attende solo che lo liberi ufficialmente.

Nelle scorse ore i nomi più ricorrenti sono stati quelli di Accardi, attuale Ds dell’Empoli, ma anche di Ciro Polito, dirigente del Bari in lotta per la promozione in Serie A finanche alla soluzione interna di Maurizio Micheli.

Il prossimo diesse del @sscnapoli al posto di #Giuntoli potrebbe essere #Massara in uscita dal @acmilan . @ADeLaurentiis sta provando a muoversi anche in quella direzione. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) June 7, 2023

Sembra però che proprio Massara, dirigente dalla comprovata esperienza, stuzzichi non poco De Laurentiis, pronto a ricoprire quella posizione con un nome di prestigio. Peraltro l’ingaggio di Massara darebbe la possibilità al patron azzurro di liberare subito Giuntoli che andrebbe così a sposare la causa bianconera.