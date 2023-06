Scollatura vertiginosa: Wanda ha esagerato di nuovo

La showgirl argentina continua a fare impazzire i suoi milioni di fan sparsi nel mondo: il dècolletè è da urlo

Il mondo dello spettacolo, col passare degli anni, continua a proporre personaggi sempre nuovi che provano a sfondare nel cuore di milioni di persone. Chi ce l’ha già fatta e ormai da tempo non sembra volersi più fermare è Wanda Nara.

Uno dei profili social più cliccati in tutto il mondo, con i suoi tantissimi ammiratori che la seguono con grande affetto. La modella e conduttrice argentina, continua a far parlare di sè spesso e volentieri per vicende riguardanti la sfera privata. La 36enne, nativa di Buenos Aires, è attualmente sposata con l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi. Una relazione tanto chiacchierata quanto tormentata, con la bella Wanda che un anno fa ha scoperto il clamoroso tradimento del marito con l’attrice e modella China Suarez. Wanda e Mauro, nonostante alcuni scossoni che tutt’ora li coinvolgono, sembrano stare ancora insieme.

Ciò non toglie che la modella argentina, che su Instagram conta oltre 16 milioni di followers, quasi a cadenza quotidiana e senza alcun timore mostra il suo fantastico corpo con foto a dir poco spettacolari. Le sue foto, ogni giorno, fanno impazzire i tanti ammiratori che seguono la bellissima showgirl sudamericana che tra didascalie sibilline e espressioni sexy ed ammiccanti, è l’oggetto del desiderio di molti tanto in Italia quanto all’estero.

Wanda, che scollatura: i followers fanno zoom

Wanda è diventata famosa per essere stata la compagna dell’ex calciatore del Barcellona Maxi Lopez che la 36enne ha poi lasciato per stare con Icardi (all’epoca i due calciatori erano molto amici). In Italia è letteralmente esplosa come opinionista in programmi di rilievo come ‘Tiki Taka‘ e il ‘Grande Fratello Vip’. Ma anche a casa sua, in Argentina, Wanda è conosciuta e amata tantissimo.

È attualmente impegnata nella conduzione di Masterchef Argentina, con simpatia e la consueta sensualità che hanno ammaliato proprio tutti. Una simpatica vestaglia rosa di Hello Kitty che la ripara dal freddo, in attesa di tornare al lavoro. Sotto, però, Wanda è davvero una bomba sexy. La foto postata dall’Argentina non vuol proprio lasciare spazio all’immaginazione dei fan.

Perchè il dècolletè della Nara è profondissimo ed in bella vista, un dettaglio che i milioni di fan della moglie di Icardi non si sono lasciati sfuggire. Il suo messaggio di gratitudine per poter lavorare anche a casa sua, in Argentina, passa in secondo piano. Al centro di tutto ci sono le forme esplosive della sexy sudamericana, che ha fatto ancora una volta un centro perfetto.

I capelli raccolti ed il trucco davvero sensuale ed elegante: la giunonica conduttrice ha riscosso un’enorme successo sin dalla pubblicazione dell’istantanea. Sono infatti ben 180mila i likes che hanno dato prova di un apprezzamento totale per la sua bellezza e la sua scollatura che ha fatto impazzire i suoi ammiratori.