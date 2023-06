Carolina Stramare cala il poker: trasparenze da impazzire

Carolina Stramare in un poker di scatti irripetibili e dalla sensualità abbacinante: la modella e showgirl toglie il respiro

Carolina Stramare è una delle bellezze più amate dal pubblico negli ultimi anni e ogni giorno ci conferma tutta la sua classe incontenibile. La modella e showgirl lombarda, come al solito, trova il modo di attirare l’attenzione di un pubblico di fan che sta crescendo sempre di più.

Era il 2019 quando, venendo incoronata Miss Italia, si imponeva nella mente e nel cuore di tutti. La vaga somiglianza con l’attrice Megan Fox, in diversi dettagli come lo sguardo magnetico, i lineamenti e la silhouette esplosiva, ha certamente contribuito alla sua grande popolarità. E da allora di passi in avanti nel mondo dello spettacolo e della moda ne ha compiuti eccome.

Parliamo non solamente di una delle modelle più apprezzate al giorno d’oggi, ma anche di un personaggio pronto a decollare per davvero con la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Significativa, in questo senso, la sua partecipazione a Pechino Express insieme a Barbara Prezia, una esperienza che ancor di più l’ha messa sotto i riflettori del grande pubblico. Il resto lo stanno facendo la sua presenza nelle cronache di gossip, associandola a diversi personaggi famosi, e i suoi scatti su Instagram che per molti dei suoi fan rappresentano senza ombra di dubbio il momento migliore della giornata.

Carolina Stramare, pazzesca da qualsiasi punto di vista: la maglietta trasparente non copre quasi nulla

Sul suo personale profilo, Carolina ha da poco sfondato quota mezzo milione di followers. Dati che continueranno a salire, a giudicare dalle immagini che condivide con gli ammiratori e con il resto del pubblico, per una estate che si annuncia già infuocata.

Tra post e stories, Carolina sta già regalando grande spettacolo e si esibisce in splendida forma. Negli ultimi giorni si trova in Egitto, coniugando relax e lavoro. E le immagini che ha messo in mostra hanno già lasciato il segno. Con un regalo particolare in più nelle stories: quello di uno scatto diviso in quattro, come una fototessera. Il top bianco è aderente e trasparente quanto basta per scatenare in un attimo la passione e la fantasia di tutto il popolo del web. Esplosiva e non c’è bisogno di aggiungere altro, soltanto godersi lo spettacolo. Sarà una lunga e caldissima estate, anche grazie a Carolina.