Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas allo scoperto: il video non lascia dubbi

Non si sono più dubbi di sorta. La tennista Paula Badosa ed il campione greso Stefanos Tsitsipas sembrano ormai fare coppia fissa.

Il tennis è considerato uno degli sport più glamour in assoluto. Un vero e proprio insieme di atleti affascinanti e attraenti, sia in ambito maschile che in quello femminile. Non a caso sono nate tantissime liaison tra i protagonisti di questa attività agonistica.

Basti pensare alla relazione duratura e passionale tra i nostri Fabio Fognini e Flavia Pennetta, ormai sposati da tempo e genitori felici. Oppure a due ex stelle come André Agassi e Steff Graf, che sono convolati a nozze ormai 20 anni fa ma che oggi sono più uniti che mai.

Il gossip relativo al mondo del tennis ha scovato da pochissimo una nuova coppia; due fuoriclasse della terra rossa sembrano proprio fare coppia fissa da qualche tempo. Si tratta del campione greco Stefanos Tsitsipas e della collega spagnola Paula Badosa. Due atleti fortissimi, oltre che bellissimi a livello estetico.

Tutto vero: Tsitsipas e la Badosa stanno insieme. Il video conferma la relazione

Già nei giorni scorsi c’erano state avvisaglie sul presunto flirt che univa Tsitsipas e la Badosa. Entrambi presenti a Parigi per i Roland Garros, hanno inviato segnali piuttosto equivoci. Il tutto per far intendere che tra i due ci fosse del tenero. La conferma arriva dai social. I due tennisti hanno pubblicato alcune immagini assieme, in vacanza a Dubai. Il Roland Garros non è andato benissimo per entrambi: Tsitsipas è stato eliminato ai quarti di finale da Carlos Alcaraz, mentre Paula Badosa si è infortunata ad una vertebra e dovrà restare fuori qualche settimana.

Tempo per entrambi di farsi un po’ di vacanza e prendersi del tempo per loro. Un video che circola sul web vede una tenera Paula pettinare e aggiustare la folta chioma del suo nuovo amore Stefanos, con tanto di bacio affettuoso. Il segnale inequivocabile dell’unione e della liaison ormai certa tra i due fuoriclasse del tennis internazionale. Un altro video invece li vede impegnati in una ‘versione molto hot’ insieme in piscina con i fan letteralmente a bocca aperta:

Stefanos Tsitsipas, che si dichiarava pubblicamente sigle fino a qualche tempo fa, è attualmente il numero 5 del ranking ATP e si sta preparando per i prossimi appuntamenti tennistici sull’erba, ancora alla ricerca della prima vittoria nello Slam. Paula Badosa, 29esima al mondo nel ranking femminile, dovrà recuperare dall’infortunio prima di puntare a nuovi traguardi con la racchetta in mano.