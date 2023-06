Contatti avviati: l’Inter beffa la Juventus

L’Inter vuole giocare di anticipo ed intende beffare, anche in ottica calciomercato, una delle rivali di sempre come la Juventus

I bianconeri, già da un bel po’ di tempo, hanno inserito nella lista dei desideri uno dei calciatori che maggiormente si è espresso in questa stagione sportiva appena conclusa. A quanto pare, però, i nerazzurri sono pronti ad effettuare un vero e proprio sgambetto.

Ora pare che la ‘Beneamata‘ sia seriamente in vantaggio per assicurarsi le prestazioni dell’atleta in questione. Non è assolutamente da escludere che nei prossimi giorni possa arrivare anche la prima offerta per rivelare il suo cartellino. Uno dei calciatori che più si è espresso ad altissimi livelli (e si è rivelato una vera e propria sorpresa) non può che essere Carlos Augusto.

Il terzino sinistro del Monza, al suo primo anno nella massima serie, ha mostrato a tutti di essere più che adatto alla categoria. Il brasiliano gioca come un veterano e non ha minimamente subito l’emozione di aver giocato nel massimo torneo italiano. Una fortuna per chi ha deciso di puntare su di lui al fantacalcio.

E’ sfida Inter-Juventus anche sul mercato, le ultime

Le sue ottime prestazioni hanno convinto i top club italiani (ed anche europei) ad inserire il suo nome nella lista dei desideri. Come riportato in precedenza tra questi troviamo proprio l’Inter che intende rinforzare, ancora di più, la fascia sinistra. Anche perché, a quanto pare, il tedesco Robin Gosens non ha pienamente convinto dal suo arrivo e potrebbe essere ceduto. Il calciatore è nel mirino di diversi club tedeschi.

Anche la Juventus aveva pensato a lui anche in questo gennaio, ma alla fine non se ne è fatto più nulla visto che i brianzoli di Berlusconi e Galliani non avevano alcuna intenzione di cedere uno dei suoi migliori calciatori. Non è da escludere che se dovesse arrivare una offerta irrinunciabile (una cifra che si può avvicinare ai 25 milioni di euro) le cose potrebbero cambiare.

L’Inter, però, sembra essere intenzionata a sborsare una grossa cifra per averlo con sé la prossima stagione. Il classe ’99, in questo campionato, si è rivelato come uno dei migliori nel suo ruolo. Ed i numeri lo dimostrano chiaramente: in 36 apparizioni in campionato ha messo a segno 6 reti e fornito ai suoi compagni di squadra 5 assist. Numeri che hanno convinto Marotta a fare un importante sforzo in questa sessione estiva di mercato.