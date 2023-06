Wanda bollente: solo gli stivali indosso, spettacolo rovente

Wanda Nara continua a mandare in estasi il popolo di Instagram. La foto pubblicata con gli stivali ha fatto il pieno di commenti.

Wanda Nara è ormai da tempo una presenza costante sui social network. Ogni giorno, infatti, sul proprio profilo Instagram pubblica foto che la ritraggono al lavoro o con ben pochi vestiti addosso che, ogni volta, fanno il pieno di like e commenti.

L’ultima in ordine cronologico, ad esempio, ha mandato in estasi i propri follower che, come testimoniato dalle tante reazioni, hanno dimostrato di gradire molto il “regalo” ricevuto dalla showgirl. L’argentina, in particolare, si è fatta ritrarre con indosso soltanto un maglione nero a maniche lunghe e un paio di stivali alti dello stesso colore.

Per il resto, ha deciso di mostrarsi al naturale accompagnando all’immagine una didascalia piuttosto eloquente: “Ottengo sempre tutto ciò che voglio”. Instagram, come prevedibile, è andato quindi in tilt. L’ennesima soddisfazione per Nara, attualmente impegnata nella conduzione della versione argentina di Masterchef.

La scelta di accettare l’incarico in questione si è rivelata vincente, visto che ha permesso all’ex compagna di Mauro Icardi di restare sotto i riflettori, continuare a fare esperienza nel mondo televisivo e aumentare ancor di più la propria notorietà. La relazione con l’ex capitano dell’Inter sembrerebbe esser terminata, a causa di alcune presunte scappatelle del calciatore, ma l’assenza di un uomo in questo particolare momento della sua vita non sembra affatto pesarle.

Wanda Nara manda in tilt Instagram: soltanto gli stivali indosso

Negli ultimi mesi si è parlato di una possibile relazione con il rapper L-Gante ma i due hanno spiegato di essere soltanto buoni amici. Successivamente si è acceso un gossip riguardo un presunto flirt con un concorrente di Masterchef.

Intanto, in attesa di una nuova love-story, Wanda prosegue quindi ad estasiare il popolo di Instagram con foto che lasciano poco spazio all’immaginazione. Cosa accadrà nel futuro non è ancora chiaro, ma non è da escludere un suo rientro in Italia. Perché? Il motivo è presto detto.

Icardi, con cui il rapporto è rimasto sereno nonostante la separazione, ha vissuto una stagione da protagonista al Galatasaray risultando determinante nella corsa conclusa con la vittoria del campionato. Per lui 23 presenze complessive “condite” da 21 gol e 7 assist. In estate tornerà al Paris Saint Germain che provvederà poi a venderlo al miglior offerente. Il club turco ha intenzione di acquistarlo a titolo definitivo ma dovrà guardarsi dalla concorrenza di diverse squadre del Belpaese, che hanno iniziato a valutare l’idea di acquistarlo. Icardi può tornare protagonista in Italia. E con lui pure Wanda.