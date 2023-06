Nuovo affare Juve-Fiorentina: doppia contropartita

Nuovo affare Juve-Fiorentina. Ancora una volta la dirigenza bianconera potrebbe trovarsi di fronte l’ostico presidente viola Rocco Commisso.

E’ calato il sipario sul campionato di Serie A. Da adesso in poi c’è spazio soltanto per il calciomercato. Questo luogo magico, ideale ed impalpabile, che è ovunque e in nessun posto, dove si costruiscono le squadre che daranno vita alla prossima stagione agonistica.

La nuova stagione sembra qualcosa di lontanissimo, eppure soltanto tra qualche settimana inizieranno i raduni delle varie formazioni, le prime amichevoli con i primi gol, le prime gioie e le prime illusioni. Il tempo a disposizione non è molto e non lo è certamente per la Juventus che di cose da fare e di decisioni da prendere ne ha a iosa. A cominciare dal nuovo direttore sportivo, individuato e bloccato da tempo ma che non si riesce ad avere poiché bloccato, a sua volta, da un contratto ancora in essere. La decisione riguardante l’allenatore sembra, invece, sia stata presa. Definitivamente.

Le recenti dichiarazioni del direttore generale, Maurizio Scanavino, non lasciano più alcun dubbio. Massimiliano Allegri sarà ancora per un anno il tecnico della Juventus, dopo si vedrà. Resta comunque il fatto che la rosa dovrà essere necessariamente, e forzatamente, riveduta e corretta. Le cessioni per risanare il bilancio sembrano inevitabili, ma se in tanti saluteranno la comitiva bianconera, vi saranno anche coloro che approderanno a casa-Juve. E tra questi volti nuovi vi potrebbe essere anche Dodo, giovane difensore brasiliano della Fiorentina. Pertanto un nuovo affare si profila sull’asse Torino-Firenze?

Nuovo affare Juve-Fiorentina

Nel momento in cui è diventato proprietario della Fiorentina, l’imprenditore italo-americano Rocco Commisso ha fatto una confessione che ha gelato i tifosi della Viola. Sapere che il nuovo presidente tifava Juventus non è proprio il miglior biglietto da visita per presentarsi sotto la curva Fiesole.

Il tempo, però, ha rimarginato la ferita, perché in questi anni il presidente viola non ha mai smesso di attaccare la Juventus, i suoi dirigenti, la sua discutibile gestione. Quando poi il mercato ha messo di fronte i dirigenti delle due società per trattative di notevole importanza, Federico Chiesa prima e Dusan Vlahovic poi, la Fiorentina ha sempre ottenuto il compenso economico richiesto, finendo poi per mettere nei guai gli stessi conti bianconeri.

Nei desiderata dei nuovi dirigenti della Juventus compare anche il nome del difensore esterno brasiliano, Dodo. Il club bianconero valuterebbe la possibilità di offrire qualche contropartita, ma già in passato le precedenti esperienze hanno dimostrato come l’imprenditore italo-americano sia un osso duro e poi quando c’è di mezzo la Juve…Dodo è un pezzo pregiato e costa molto. La sua valutazione viaggia attorno ai 50 milioni di euro. Rocco Commisso da questo punto di vista è stato chiarissimo, il giocatore andrà via soltanto per quella cifra e in contanti. Nessuna contropartita, per cui niente Arthur o Kulusevski. Per il suo mercato la Juventus non può trovare interlocutore peggiore di Rocco Commisso.