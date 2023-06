“Se resta Allegri Vlahovic va via”: l’incredibile rivelazione

Il giornalista non ha dubbi e lancia l’indiscrezione. Uno tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic lascerà la Juventus.

Il finale di stagione è stato beffardo per la Juventus. Non solo dopo la penalizzazione i bianconeri sono stati costretti ad abbandonare ogni velleità di Champions League, ma all’ultimo turno hanno anche dovuto dire addio all’Europa League, conquistata dalla Roma all’ultimo respiro nel duello a distanza degli ultimi 90′ di gioco.

A decidere il fato bianconero è stato Paulo Dybala, il grande ex, rendendo la beffa addirittura doppia. Una ‘retrocessione’ last minute nell’ultima competizione continentale che, inevitabilmente, rende il mercato bianconero meno sicuro di quanto sarebbe stato quantomeno con l’Europa League. Ecco quindi che un sacrificio di un big è quasi d’obbligo.

Il giornalista Dario Pellegrini, intervenuto ai microfoni di TVPlay.it non ha dubbi e dice chiaramente quali sono i due nomi con maggiori possibilità di lasciare Vinovo già questa estate: “Chiesa e Vlahovic sono i maggiori indiziati ad essere venduti. Dei due alla Juventus conviene vendere Chiesa. E’ un investimento che i bianconeri hanno quasi completamente ammortizzato, a differenza invece dell’attaccate serbo”. Pellegrini ha chiarito però che per la permanenza di Vlahovic molto dipenderà dal futuro di Massimiliano Allegri, al momento ancora in bilico.

Juventus, Pellegrini non ha dubbi: Vlahovic non resta con Allegri

A decidere il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere la permanenza o meno di Massimiliano Allegri. Secondo Pellegrino infatti i destini del tecnico e dell’attaccante serbo sono intrecciati e sono mutuamente esclusivi: “Se dovesse restare Allegri allora Vlahovic andrà via.”

Ma anche per quanto riguarda la situazione del tecnico bianconero, le cose sono decisamente complicate. Allegri infatti è rimasto molto contrariato dagli ultimi mesi nei quali, a detta sua, ci sarebbe poca riconoscenza nei suoi confronti da parte della società.

“La Juventus al momento non ha una direzione sportiva, non ci capisce cosa succederà.” Pellegrini ci va giù pesante, delineando una situazione confusa che, gioco forza, impatta anche Massimiliano Allegri. “Non so se i bianconeri avranno lo stesso allenatore in panchina anche l’anno prossimo.” ha aggiunto Pellegrini. “Quello che è certo è che Allegri non sta prendendo bene alcune situazioni in casa Juventus. Non è contento di come, dopo aver fatto il referente sportivo della società, adesso sia messo in discussione. Quello che è certo è che in campo sta scendendo Elkann in prima persona. Sarà lui a trattare direttamente con Allegri.”