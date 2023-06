Il costume non la contiene: Claudia Ruggeri è esplosiva

Claudia Ruggeri è un vero e proprio capolavoro in costume, immagine da ricordare: la showgirl in forma smagliante come al solito

Per tutto l’anno, come sempre, Claudia Ruggeri ci ha fatto sognare ad occhi aperti con le sue apparizioni televisive, segnando il passo come una delle protagoniste di Avanti un Altro. Ora, a programma concluso, i fan continuano ugualmente a godersela sul suo aggiornatissimo e seguitissimo profilo Instagram, dal quale stiamo per assistere a uno spettacolo unico in estate.

La popolarissima Miss del quiz show di Canale 5, con il suo fascino elegante e al tempo stesso verace ed esplosivo, è da anni la presenza femminile più in vista della trasmissione, contribuendo ad alzare l’audience. Se il gioco a premi riscuote un così grande successo, lo deve certamente a un format che funziona e a un conduttore brillante come Paolo Bonolis.

Ma anche, naturalmente, alle bellezze del ‘minimondo‘, non soltanto Claudia, che quando entrano in scena se la prendono di prepotenza con la loro bellezza e sensualità, illuminando il preserale della rete Mediaset e rapendo l’attenzione degli spettatori in studio e a casa. Così si spiega il grande seguito sui social di Claudia, diventata una vera e propria star, con oltre un milione e 300 mila followers. I quali ovviamente, un po’ a malincuore, hanno accolto la conclusione di una ennesima stagione dello show di riferimento della loro beniamina.

Claudia Ruggeri, statuaria in bikini: la Costiera Amalfitana si inchina a lei

I primi scatti da questo punto di vista non hanno certamente deluso le attese. E il trend più che positivo e incoraggiante si conferma, con una nuova visione da sballo. Ma al tempo stesso sanno che sta iniziando una estate in cui, come sempre, Claudia detterà legge a suon di immagini in costume sensazionali.

In questo periodo, Claudia è solita girare l’Italia, recandosi nei luoghi più suggestivi. In questo caso, si trova in Costiera Amalfitana. E illumina la scena con una posa pazzesca in costume, mettendo in evidenza il suo fisico maestoso e incontenibile in ogni dettaglio. Gambe infinite e una scollatura vertiginosa, dovremmo esserci abituati ormai ma è difficile contenere l’emozione di fronte a una prospettiva simile.

Esplosione seducente con pochi eguali, Claudia fa battere il cuore e attira commenti entusiasti e like a profusione da tutta la community. Uno spettacolo imperdibile, come i prossimi scatti che di sicuro saranno almeno altrettanto favolosi.