Ivana Knoll, cartolina da Istanbul: gonnellina dispettosa

Ivana Knoll è di nuovo sulla bocca (e sugli smartphone) di tutti, dopo le sue peripezie a Istanbul: ecco le ultime foto della star croata.

L’avevate forse dimenticata? Anche per chi l’aveva persa di vista dopo i Mondiali, la seducente Ivana Knoll ha continuato a postare foto ardite sui suoi social network. E ovviamente non poteva farsi mancare in questi giorni una trasferta a Istanbul, la città dove sabato 10 giugno si è giocata la finale della Champions League. D’altronde, è proprio grazie al calcio che la modella croata è diventata una star su internet, e ogni tanto torna a circolare attorno all’ambiente del pallone.

Nata a Francoforte sul Meno il 16 settembre 1992, è tedesca di origine croata, ed è cresciuta a Zagabria, dove la famiglia ha fatto ritorno quando lei aveva appena 4 anni. Oggi che ne ha 30 è una star sul web grazie alle sue forme spaziali e alle foto piccanti che pubblica a ciclo continuo. Il suo profilo Instagram ufficiale vanta oltre 3,3 milioni di follower, ma fino a pochi mesi fa era quasi sconosciuta, almeno presso il grande pubblico.

A portarla al successo sono state le sue clamorose apparizioni sugli spalti dei Mondiali in Qatar, lo scorso autunno. In un contesto in cui le donne hanno forti limiti sul proprio abbigliamento, Ivana Knoll ha stupito tutti con abiti che sfidavano la censura qatariota, lasciando ben poco all’immaginazione. In breve, è divenuta la tifosa più famosa del mondo, e tutti sono stati felici che lo Croazia sia arrivata praticamente fino alla fine, dandole modo di apparire spesso allo stadio.

Ivana Knoll colpisce ancora: la gonnellina lascia di stucco tutta Istanbul

Sono passati un po’ di mesi da allora, e la sua carriera da modella ha sicuramente tratto giovamento dalla popolarità conquistata in Qatar. Alcuni però potrebbero averla persa di vista, non seguendola sui social, ma la prorompente modella croata è ancora in pista e più seducente che mai. Lo dimostrano le sue ultime foto, che la vedono ritratta nello stupendo scenario della capitale turca, sede dell’ultima finale di Champions League tra Manchester City e Inter.

Non poteva mancare anche lei allo stadio Ataturk, per uno dei più importanti eventi calcistici al mondo, secondo proprio solo al Mondiale. Ivan Knoll ha assistito alla partita, come dimostrano varie foto nel suo consueto costume striminzito con i colori della Croazia, forse per supportare Marcelo Brozovic. Ma poi si è concessa anche un giro per la città, con una mise differente ma pur sempre ridotta al minimo indispensabile.