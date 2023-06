Si è rotto di nuovo, Juve imprigionata

Momento complicato per la Juventus, si è rotto di nuovo: il suo futuro è appeso a un filo

Mentre si rincorrono le voci che vedono Massimiliano Allegri sempre più vicino a lasciare Torino per l’Arabia Saudita, la Juventus riflette anche sul futuro del suo reparto offensivo. L’annata bianconera non è stata delle migliori e la neo dirigenza potrebbe decidere di cambiare tutto o quasi rispetto all’ultima stagione.

Dopo l’addio di Angèl Di Maria e la non volontà di riscattare Arek Milik, la dirigenza bianconera sta cercando di capire meglio a chi concedere le chiavi del proprio attacco. Tra coloro che appare a forte rischio c’è senza dubbio il centravanti serbo Dusan Vlahovic, calciatore che vede il suo futuro in forte bilico.

Pertanto, gli occhi sono tutti puntati sul serbo che in questo momento si trova in Nazionale. Ebbene, anche lì non sta vivendo un momento positivo, a dimostrazione che quest’annata appena conclusa sia stata più che sfortunata, segnata da diversi infortuni che hanno ridimensionato non poco la forza dell’ex Fiorentina.

Juve, Vlahovic ko: salta le partite con la Serbia

Ancora una volta Dusan Vlahovic è destinato ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Un problema che in realtà è tale già da diverso tempo, perché la pubalgia lo colpì già un anno fa e lo costrinse a stare fermo per un qualche mese. Oggi il copione si ripete: Vlahovic – come ha comunicato il suo commissario tecnico Dragan Stojkovic – salterà ben due partite con la Nazionale, contro Giordania e Bulgaria, e non potrà quindi aiutare i suoi compagni.

Si tratta dell’ennesimo stop stagionale che fa discutere. Vlahovic in questa stagione ha subito una serie di infortuni di grosso calibro. A ottobre rimase fermo a causa di un problema agli adduttori. Subito dopo il Mondiale, la pubalgia tornò di nuovo a tormentarlo e così fu costretto a saltare altre sei partite. A inizio giugno ha saltato invece le due ultime partite conclusive a causa di un problema alla coscia.

Insomma, un calvario senza fine e che tiene sulle spine la società bianconera. La Juventus spera che quantomeno possa tornare in carreggiata a fine giugno, ma tutto fa pensare che ormai il suo cammino bianconero si sia già interrotto. Malgrado i suddetti infortuni, il serbo rimane appetibile sul mercato: il Bayern Monaco, alla ricerca costante di una punta, rimane in corsa, ma occhio a diversi club di Premier League che farebbero carte false per un attaccante di prospettiva come Vlahovic.