Karius in Italia, Diletta Leotta lo ‘offre’ alla big

Il gossip si intreccia con il calciomercato: Loris Karius, fidanzato di Diletta Leotta: la conduttrice lo ‘propone’ in Serie A

La stagione calcistica per club si è conclusa, è il momento per molti calciatori di rilassarsi e pensare alle vacanze, per ricaricare le batterie prima del via della nuova annata. Il discorso vale anche per gli operatori di settore come quelli dell’informazione, ma ci vorrà ancora un po’ per Diletta Leotta prima di potersi riposare un po’.

Rivedremo la conduttrice catanese di DAZN soltanto nella prossima stagione per i consueti appuntamenti legati alle dirette del campionato. Nel frattempo, lei prosegue con l’altro impegno principale della sua carriera, quello di conduttrice radiofonica a Radio 105. Ma questa, come sappiamo, per lei sarà una estate particolare, quella che la vedrà diventare madre.

Lei e il portiere tedesco Loris Karius sono in attesa di una bambina che vedrà la luce tra qualche mese. La dolce attesa per la coppia si avvicina sempre più al momento fatidico e come si vede dai social i due sono sempre più uniti e innamorati. Ma Diletta vorrebbe qualcosa in più e sembra essersi messa in moto in prima persona.

Diletta Leotta ‘agente’ di Loris Karius, la proposta a sorpresa della conduttrice a una big di Serie A

Con le vacanze già iniziate, Diletta, che sta vivendo i momenti finali della gravidanza, può avere il suo Loris Karius tutto per sé. Il suo contratto con il Newcastle scadrà il 30 giugno e dunque per lui ci sarà da trovare una nuova squadra. La conduttrice siciliana vorrebbe averlo sempre più vicino, magari in una squadra italiana.

Secondo il noto portale di indiscrezioni ‘Dagospia’, Diletta avrebbe confidato tutto questo alle persone a lei più vicine. E avrebbe anche fatto circolare la voce negli ambienti calcistici, ‘sondando’ il terreno con l’Inter. La proposta però non sarebbe, a quanto pare, stata accolta favorevolmente dalla dirigenza nerazzurra, anche per motivi di ingaggio, visto che nell’anno ai Magpies, pur senza scendere quasi mai in campo, ha percepito circa due milioni e mezzo di euro.

Una cifra che per un secondo o terzo portiere i vice campioni d’ Europa non intenderebbero spendere. Da capire se adesso Diletta proverà ad avanzare la propria proposta anche a Milan e Monza, per far sì di far trasferire in pianta stabile a Milano il suo amato.