Lukaku-Inter, futuro a rischio: cos’è cambiato dopo Istanbul

Dopo la sconfitta contro il Manchester City, l’Inter deve fare i conti con il mercato estivo ed il futuro di Lukaku

L’Inter è uscita a testa alta dalla finale di Champions League che, all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, ha visto il Manchester City di Pep Guardiola conquistare il suo primo titolo in ambito europeo.

Una batosta, anche per come è arrivata – dopo la prestazione quasi alla pari per lunghi tratti del match – che deve però essere subito smaltita. Simone Inzaghi ha ribadito come, in futuro, l’Inter vivrà nuove finali di Champions. Chi potrebbe, tuttavia, non esserci più è Romelu Lukaku. La stagione del gigante belga è stata caratterizzata essenzialmente da due momenti. Il primo, più che deludente, condito da infortuni ed una condizione fisica ben lontana dall’essere ottimale. Nel finale di stagione, però, la punta di proprietà del Chelsea si è scatenata e soprattutto in Serie A ha segnato a raffica trascinando l’Inter al terzo posto in classifica.

Adesso, il suo destino, è ancora tutto da scrivere. Stando a quanto viene riportato da ‘Tvplay.it’, il giocatore sarebbe certo della sua volontà: vuole continuare a vestire la maglia dell’Inter. E nonostante nella finale di Champions sia stato un quasi completo disastro – suo malgrado ha tolto dalla porta un gol fatto di Dimarco – pare proprio che tutto si deciderà nei colloqui che prossimamente la dirigenza interista intratterrà con il Chelsea. L’Inter, nonostante i tanti momenti bui, vorrebbe ancora puntare su Lukaku.

Lukaku-Inter, servono ‘garanzie’: Inzaghi ha già deciso

Ma la conditio sine qua non è che vi sia un’intesa diversa da quella attuale con il club di Todd Boehly. Ben oltre il prestito oneroso. Un altro nodo davvero spinoso da sciogliere è l’ingaggio: quell’8 più 5 milioni andrà necessariamente limato verso il basso. Lukaku è pronto pure a sacrificarsi, l’Inter non esclude di fare lo stesso ma medita e ragione sull’affidabilità dell’attaccante di proprietà del club londinese.

Lo stesso Simone Inzaghi spinge per la conferma del gigante belga, che la scorsa estate preferì addirittura a Dybala. Una fiducia praticamente totale nei suoi confronti da parte del tecnico piacentino. Istanbul è già storia passata e adesso l’Inter dovrà decidere. Con la consapevolezza che Lukaku pare essere comunque un lontano parente di quello visto, al suo esordio in Italia, con Antonio Conte in panchina.

Serviranno garanzie prestazionali per continuare ancora insieme con i colori nerazzurri sulla pelle: le prossime settimane saranno decisive. Nonostante alti e bassi, l’attaccante durante quest’annata ha collezionato 37 presenze complessive con 14 gol e 7 assist vincenti all’attivo, tra campionato e coppe.