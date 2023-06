Assalto Juve a Milinkovic-Savic: nuova contropartita

Dopo otto anni dal suo sbarco nella capitale, per Sergej Milinkovic Savic pare essere giunto il momento di salutare la Lazio.

Nonostante il continuo pressing del presidente biancoceleste Claudio Lotito, infatti, il serbo non pare intenzionato a prolungare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2024. Il club ovviamente non cederà a parametro zero, e per questo questa sessione sarà decisiva.

Nonostante una seconda parte di stagione decisamente sottotono, il 21 biancoceleste ha concluso la propria annata con undici reti realizzate e otto assist forniti in 47 partite disputate tra campionato e coppe. Il patron capitolino, vista la scadenza contrattuale fissata tra soli dodici mesi, può decidere di ‘accontentarsi’ di una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro per non rischiare di perderlo a parametro zero la prossima estate.

Sul calciatore è da anni forte la Juventus, che pare intenzionata a tornare alla carica. La “Vecchia Signora”, infatti, è pronta ad inserire una contropartita che può essere gradita da Maurizio Sarri. La Juventus ha messo gli occhi in maniera concreta sul centrocampista serbo classe 1995, visto che l’addio al club capitolino appare sempre più vicino.

Milinkovic verso l’addio, la Lazio pronta a cederlo: la Juventus si gioca il jolly

Con l’addio di Adrien Rabiot destinato alla Premier League, e con i continui problemi fisici che affliggono Paul Pogba, il club bianconero ha la necessità di rinforzare pesantemente la zona centrale del campo. Il preferito da Massimiliano Allegri è proprio Sergej Milinkovic Savic, in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Proprio per questo motivo la dirigenza bianconera è pronta a presentare un’offerta, che oltre ad un conguaglio prevede anche l’aggiunta di una contropartita tecnica.

Il calciatore che la Juventus pare intenzionata a mettere sul piatto è l’attaccante Moise Kean, pronto a lasciare la ‘Vecchia Signora’ dopo due anni. La trattativa, però, appare difficile per due motivi. Il primo perché il presidente dei capitolini Claudio Lotito è intenzionato a cederlo solo di fronte ad offerte cash, e il secondo per via dell’ingaggio percepito dall’ex Everton, decisamente troppo alto per le casse della società romana.

La cosa certa è che la Juventus è intenzionata a provarci seriamente, per regalare al tecnico livornese il centrocampista tanto desiderato. Milinkovic Savic è pronto a salutare la Lazio dopo otto anni dal suo arrivo, con il popolo bianconero pronto a sognare il ‘Sergente’ con la casacca bianconera. Le prossime settimane possono rivelarsi decisive.