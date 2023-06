Calciomercato: preso Joao Pedro, a sorpresa torna in Serie A

In sede di calciomercato si sta per concludere una trattativa che farà piacere a tanti tifosi. Joao Pedro, infatti, è pronto a tornare in Serie A, dal momento che il club in queste ore sta accelerando in maniera importante per prenderlo dal Fenerbahce.

L’avventura in SuperLig turca per Joao Pedro non è stata delle più felici. L’ex capitano e bandiera del Cagliari, infatti, non ha quasi mai convinto pienamente ed ha trovato la via della rete meno volte di quelle che erano le aspettative di tutti. Dirigenza e tifosi. Il suo futuro, dunque, già a stagione in corso è iniziato ad essere molto incerto ed ora arrivano sviluppi significativi che lo vedono assoluto ed indiscusso protagonista. Il club, infatti, è pronto a riportarlo a sorpresa nel massimo campionato italiano, anche perché così avrebbe la possibilità, magari, di rilanciarsi in chiave Nazionale di Roberto Mancini.

Calciomercato: Joao Pedro torna in Serie A

Sono rimaste a lungo negli occhi di tutti, tifosi del Cagliari soprattutto, le giocate ammirate in Sardegna di Joao Pedro. In Turchia, però, in quel di Istanbul, non è riuscito a ripetersi, collezionando panchine e prestazioni molto poco convincenti. Per questo motivo adesso il Fenerbahce, in attesa di scegliere il nuovo tecnico, sta temporeggiando. Una volta che sarà ufficializzato anche l’allenatore, si deciderà insieme a lui il futuro del bomber italo-brasiliano.

Pronto a riportarlo in Serie A c’è la Salernitana. Il club di Iervolino, infatti, dopo le ottime cose fatte nel finale della passata stagione, punta ancora di più ad alzare l’asticella. Accanto a Dia, infatti, è mancato un calciatore in grado di garantire una certa quantità di gol. Con l’ex Villarreal Joao Pedro si sposerebbe molto bene anche per le sue doti di assistman ed è per questo che i granata stanno lavorando al grande colpo. I granata sono in agguato ed in caso di decisione del Fenerbahce di interrompere qui il rapporto con l’ex Cagliari sono pronti a riportarlo in Italia.

Joao Pedro alla Salernitana

Quest’anno tra tutte le competizioni con la maglia del glorioso club di Istanbul Joao Pedro è riuscito a trovare la via della rete solo in cinque occasioni tra tutte le competizioni. Si aspettava certamente un minutaggio ed una considerazioni maggiori. Per questo motivo anche lui vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia, dove gli estimatori non mancano di certo per quello che ha fatto.