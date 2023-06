L’ex Juve da Mourinho: bianconeri traditi

Un affare di mercato potrebbe far incrociare nuovamente le strade dei due club. Un big al centro della trattativa.

Roma e Juventus fino agli ultimi minuti del turno conclusivo della serie A si sono giocati un posto in Europa League. La rete su rigore di Paulo Dybala al primo minuto di recupero del secondo tempo ha condannato lo Spezia allo spareggio e poi alla retrocessione visto il ko con il Verona.

Roma in Europa League, Juventus al momento in Conference – bisogna attendere le decisioni Uefa – traguardi minimi se si considerano gli investimenti fatti dalle due società. Guardando il monte ingaggi infatti, la Vecchia Signora è in testa alla classifica con ben 160 milioni di euro lordi. Più bassi i giallorossi, quarti con 86,3 milioni. Un risultato quindi per i giallorossi molto competitivo.

Nonostante la delusione per il mancato approccio in Champions League, Roma e Juventus stanno già muovendosi per costruire una squadra competitiva. Obiettivo comune infatti è terminare il prossimo campionato nelle prime quattro posizioni, troppo importante incassare i milioni della prima coppa europea. Il club giallorosso necessita di rinforzi, soprattutto nel reparto offensivo.

La Roma su Morata: derby con la Juventus

La Juventus ripartirà da Massimiliano Allegri, nuova dirigenza per il club bianconero con Giuntoli candidato nonostante le difficoltà con il Napoli. La Roma, dal canto suo, come prescritto dal settlement agreement firmato a settembre 2022, entro il 30 giugno dovrebbe realizzare 30 milioni di plusvalenze. Roma e Juventus, per motivi differenti, come primo target nel mercato dovrebbero avere la rifondazione del reparto offensivo.

I giallorossi, dopo il rinnovo automatico di Andrea Belotti – 0 gol in 31 gettoni in serie A – hanno perso Tammy Abraham per la rottura del crociato, proprio nei minuti finali del match con lo Spezia. L’inglese rientrerà a inizio 2024. Paulo Dybala dovrebbe restare, permanendo comunque la clausola che con 12 milioni gli permetterebbe di trasferirsi in un club estero. Per colmare questa lacuna, Jose Mourinho ha chiesto a Tiago Pinto di sondare il terreno per Alvaro Morata.

La punta è legata all’Atletico Madrid fino al 2024, ma con gli spagnoli ha un contratto che gli consente di percepire 9 milioni di euro. Se anche volesse venire incontro ai giallorossi, la cifra da sborsare sarebbe comunque molto alta. Come scrive Il Messaggero, da Trigoria hanno compiuto i primi passi, ma i Colchoneros avrebbero chiesto 24 milioni per l’ariete che il prossimo 23 ottobre spegnerà 31 candeline.

Sul nazionale spagnolo – 30 reti in 62 gare – resta l’interessamento della Juventus. Allegri conosce bene e stima Morata, apprezza la sua versatilità, come mostrato nella seconda parte del 2021-2022, quando il centravanti fece da scudiero a Dusan Vlahovic. Proprio l’ex Viola potrebbe essere la chiave per riportare Morata alla Continassa. Valutato 80 milioni, con la sua cessione arriverebbe la liquidità necessaria a concludere l’operazione.