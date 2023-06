Valentina Vignali da urlo sotto la Torre Eiffel: il vestito è cortissimo

Occhi puntati decisamente su Valentina Vignali, la cestista infiamma il suo pubblico direttamente da Parigi e sotto la Tour Eiffel.

Valentina Vignali è sempre protagonista, gira il mondo e lo fa con decisione, portando il suo portamento dovunque per raggiungere il pubblico a livello internazionale. Le ultime foto la ritraggono in piena forma in uno dei punti centrali della città francese.

La notte di Parigi trova una protagonista inattesa. Valentina Vignali è diventata ormai una star anche in Francia, la cestista è sempre più lanciata sui social. Il basket rimane sempre il suo primo amore, ma c’è anche la voglia di girare al mondo e ammaliare il pubblico con foto decisamente da top player nel ramo delle influencer.

La Vignali corre veloce e non solo sul parquet di gioco, gli ultimi scatti arrivano dalla capitale francese, un luogo per innamorati ma caratteristico per quanti su Instagram vogliono stupire. In questo caso, la cestista non lascia dubbi sulla sua femminilità, scoprendo così la sua sensualità a beneficio dei fan, che hanno già apprezzato inondando i social con migliaia di commenti positivi.

Vignali a Parigi, il costume fa impazzire

Recentemente era stata anche in America, le foto la ritraevano con l’immancabile pallone da basket e con una divisa Nba a giocare in mezzo alla strada, lì dove la pallacanestro diventa anche arte negli Usa. In questo caso, il contesto è decisamente più rilassato e soprattutto più sensuale. Le luci di Parigi aiutano a riempire l’atmosfera, sotto la Tour Eiffel c’è una Valentina Vignali sensualissima in abito bianco.

Il look serale fa impazzire i fan, lo spacco delle gambe ne mette in risalto lo slancio del suo corpo. Sorride e ammicca al pubblico, la Vignali fa un metaforico tiro da tre sui social che fa impazzire tutto il pubblico. Quello che la sostiene sempre sui social, non è un caso come viene messo in risalto ogni dettaglio di questo ultimo scatto sul suo profilo Instagram. C’è chi nota come il panorama abbia tratto vantaggio da questi scatti, chi si concentra anche sui tacchi della cestista, a renderla ancora più slanciata.

Valentina Vignali vive un momento felice, è sempre più lanciata come personaggio sul web. Basti pensare alla crescita del suo pubblico su Instagram, ha superato i due milioni e mezzo di fan. È una cifra davvero considerevole, può crescere sempre più con altre foto in giro per il momento a stupire sempre più il pubblico maschile.