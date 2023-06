Juventus, nome nuovo a centrocampo: colpo dalla Ligue 1

La Juventus sa che deve rialzare la testa necessariamente dopo l’ultima stagione e per questo lavora già sul mercato. In tal senso l’obiettivo primario è rinforzare il centrocampo ed arriva il guizzo. Il volto nuovo arriva dalla Ligue 1 ed è un colpo molto interessante per Allegri.

E’ stato spesso messo in discussione quest’anno Massimiliano Allegri, che però alla fine sembra orientato a restare ancora sulla panchina della Juventus. I bianconeri, dunque, ripartiranno dalle idee dell’ex allenatore, tra le altre squadre, del Milan e per questo cercano rinforzi funzionali. Soprattutto a centrocampo, dove è già certo dell’addio Leandro Paredes e dove sembra destinato a salutare anche Rabiot. Il nome nuovo arriva direttamente dalla Ligue 1 ed è un profilo che si sposa perfettamente con le esigenze dei bianconeri, sia in termini economici che più squisitamente tattici. Andiamo a vedere di che cosa si tratta in maniera dettagliata.

Mercato, colpo bianconero dalla Ligue 1

La Ligue 1, per il calciomercato, è storicamente un campionato sempre molto interessante. Sono infatti tanti i talenti che giocano in quel campionato e spesso sono interessanti anche dal punto di vista economico. Non a caso, adesso, i bianconeri stanno cercando proprio in terra francese il volto nuovo per dare muscoli e qualità alla linea mediana. E si tratta di un profilo completamente nuovo.

Stando a quanto raccontato da TeleFoot, infatti, la dirigenza juventina ha messo gli occhi su Matteo Guendouzi. I contatti, infatti, con l’Olympique Marsiglia, squadra che ne detiene il cartellino, sono serrati già di base per l’affare Milik e di conseguenza la strada per il mediano potrebbe essere spianata. Il giocatore, infatti, sembra avere la forte volontà di provare una nuova esperienza ed in tal senso la Juve, per blasone, prestigio ed ambizioni, non può non destare un certo interesse in lui.

Guendouzi alla Juventus, le ultime

I bianconeri, però, non possono temporeggiare troppo dal momento che non sono i soli ad essere sulle tracce dell’ex calciatore dell’Arsenal. Piace, infatti, oltre che all’Inter in Serie A, anche all’Aston Villa, che lo ha già visto all’opera in Premier League e riportarlo lì sarebbe un affare anche a colpo sicuro. Tra tutte le competizioni quest’anno il nazionale francese ha collezionato 40 gettoni e 5 gol, a conferma di quanto fosse centrale nel progetto tattico e tecnico di Igor Tudor. Per lui muscoli ed anche una buona qualità.