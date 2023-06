L’ha chiamato Mourinho: la Juve trema

José Mourinho vorrebbe portare alla Roma un obiettivo di mercato dichiarato della Juventus. I giallorossi tentano lo scippo assoluto.

Il calciomercato per le formazioni di Serie A sta entrando nel vivo. Con la fine della stagione calcistica 2022-2023 ormai si pensa soltanto a come i club intendono rinforzarsi in vista della nuova e prossima annata.

La Roma e la Juventus sono forse le due squadre che hanno maggior bisogno e voglia di migliorarsi. Entrambe sconfitte dal Siviglia in Europa League, hanno chiuso la stagione lontane dalla zona Champions e soprattutto dalla lotta Scudetto.

Non mancano gli obiettivi di mercato comuni per le due compagini. Non a caso José Mourinho sembra intenzionato a convincere un calciatore, attualmente svincolato, a preferire la sua Roma piuttosto che la Juve, la quale da tempo sta cercando di ingaggiarlo a parametro zero.

Mourinho vuole Jordi Alba alla Roma: proverà a soffiarlo ad Allegri

L’indiscrezione è la seguente. José Mourinho avrebbe intenzione di contattare il terzino spagnolo Jordi Alba per proporgli l’ipotesi Roma. Il tecnico portoghese sa che l’ormai ex Barcellona è in cerca di una nuova squadra e, a 34 anni compiuti, ha ancora voglia ed energia per mettersi in bella mostra.

Uno smacco alla Juventus, che aveva individuato l’ex Barça come una grande opportunità di mercato per rinforzarsi a costo zero. Il laterale canterano infatti ha scelto di lasciare la sua squadra del cuore ad un anno dalla naturale scadenza di contratto, cercando nuove opportunità altrove.

Nei piani della Juve, Jordi Alba sarebbe il sostituto ideale di Alex Sandro, il terzino mancino brasiliano che non ha convinto nell’ultima stagione. Non è infatti da escludere che la società bianconera possa cedere quest’ultimo, oppure addirittura trovare un accordo per la rescissione consensuale. Alex Sandro per l’appunto lascerebbe spazio ad un altro laterale d’esperienza, ma con una carriera ben più gloriosa alle spalle.

Nella Roma invece Jordi Alba sarebbe il titolare sulla corsia mancina, dove invece è dato in partenza Leonardo Spinazzola. Il contratto del Nazionale italiano è in scadenza a giugno 2024, con difficoltà nel rinnovo con i giallorossi. Una cessione del classe ’93 aprirebbe le porte all’arrivo dell’ex Barcellona, come detto caldeggiato altamente da Mourinho. Jordi Alba, nato nel 1989, ha disputato ben 11 stagioni con la maglia blaugrana, ma il 2023 sarà l’anno del suo addio e di una nuova avventura lontana dalle atmosfere del Camp Nou.