Colpo da una retrocessa: la Roma ci ha parlato

La Roma è interessata al calciatore che è da poco sceso in Serie B con la sua squadra. L’affare si può consumare a breve.

La Roma si è fiondata subito sul calciomercato estivo, per dimenticare la delusione della finale di Europa League persa. La squadra di José Mourinho però dovrà agire nel rispetto dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

Vale a dire niente spese folli, ma soprattutto cessioni importanti per fare plusvalenza e risanare parte del bilancio. Per questo motivo il general manager Tiago Pinto sta valutando diversi colpi low-cost, o addirittura a parametro zero per l’estate. La Roma in tal senso ha già bloccato due francesi di grande talento e esperienza internazionale. Il centrocampista Houssem Aouar, ex capitano del Lione, ed il difensore Evan N’Dicka, centrale ormai in uscita dall’Eintracht Francoforte.

Ma non è finita qui riguardo i calciatori a costo zero vicini a Trigoria. La Roma nel mirino ha un terzo svincolato, che viene da una stagione difficile. Ovvero Youri Tielemans, centrocampista tuttofare in forza al Leicester City. Il club inglese è infatti retrocesso a sorpresa in Premier League, al termine di un campionato deludente e sotto le aspettative.

Roma-Tielemans, tutto vero: primi contatti tra le parti

Tielemans ha deciso di lasciare Leicester dopo diversi anni e lo farà per scadenza di contratto. Un’occasione d’oro su cui la Roma si è subito fiondata: arrivano le conferme dalla stampa estera e anche da Gianluca Di Marzio di come i giallorossi abbiano avviato i contatti con l’agente di Tielemans.

Mourinho è un estimatore del mediano belga classe ’97, lo vorrebbe per completare il centrocampo assieme ai vari Cristante, Matic, Pellegrini ed il giovane Bove. Un regista che sa costruire dal basso, ma anche accompagnare l’azione, con l’età e l’esperienza giusta per sfondare in Serie A.

Tielemans ed il proprio entourage hanno ricevuto la prima proposta informativa della Roma, ma hanno messo tutto in stand-by. Il calciatore vuole prima valutare eventuali richiami dalla Premier League, campionato in cui gli piacerebbe restare. Ma se non dovesse esserci alcuna opzione inglese, la Roma potrebbe seriamente passare in pole per acquistarlo.

L’ex baby prodigio è nato nel 1997 in Belgio. Youri Tielemans è cresciuto calcisticamente nell’Anderlecht, per poi passare al Monaco e successivamente al Leicester. In carriera ha indossato ben 58 volte la maglia della Nazionale belga, partecipando ai Mondiali del 2018 e del 2022.