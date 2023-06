La Juve agli juventini: cinque grandi ritorni

La Juve agli juventini può non essere soltanto uno slogan ma divenire, a breve, un progetto preciso della nuova Juventus che sta nascendo.

Il 2023 come il 2006. L’inchiesta Prisma come Calciopoli. Qualche analogia e profonde differenze, a partire dalle pene inflitte alla società bianconera. Nel 2006 c’è stata la Serie B, oggi una penalizzazione in classifica. Oggi, però, come allora, l’effetto sulla società Juventus è stato il medesimo. Devastante.

Nel 2006 è stata rasa al suolo l’intera dirigenza, perfino lo staff tecnico, Fabio Capello in primis, ha abbandonato la nave appena avvertito il pericolo. A gennaio 2023 l’intero CDA si è dimesso, ma la componente tecnica, Massimiliano Allegri in testa, è sembrata uscirne indenne. Durante questa travagliata stagione, però, la Juventus è già profondamente cambiata. La società guidata da Andrea Agnelli non esiste più negli uomini né, soprattutto, nella filosofia gestionale.

John Elkann ha ricostruito la Juventus con volti nuovi, uomini e professionisti di sua fiducia che hanno avuto, come compito primario, quello di traghettare la società verso lidi più tranquilli, cercando di attraversare la tempesta giudiziaria che ha colpito la società bianconera, subendo il minor danno possibile. E così è stato. Nella nuova dirigenza bianconera vi sono nomi illustri, ma nessuno ha fatto la storia della Juve. In questo particolare momento i tifosi vogliono vedere rappresentata la juventinità e presto, forse, l’avranno. Presto potrebbe esserci una nuova rivoluzione.

La Juve agli juventini, i volti del 2006

Il 2006 ha rappresentato di momento più buio della storia bianconera. La discesa in Serie B è un’onta non cancellabile e una ferita ancora non cicatrizzata. Diversi giocatori, alcuni dei quali diventati Campioni del Mondo con l’Italia soltanto qualche settimana prima, hanno deciso di non abbandonare la Juventus e di seguirla in Serie B. Una scelta netta, forte che ha legato quei nomi alla storia della Juventus.

Quei giocatori sono diventati delle icone per la tifoseria bianconera e qualcuno di loro potrebbe far parte della Juventus che verrà. Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, David Trezeguet, Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio. 5 Juventini DOC, tutti presenti e protagonisti della stagione più difficile, quella in serie cadetta.

Qualcuno di loro potrebbe sedersi al fianco del Presidente, Gianluca Ferrero, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Maurizio Scanavino e del Responsabile dell’Area sportiva, Francesco Calvo. Alcuni di loro hanno ancora gli scarpini ai piedi, come Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini, ma se arrivasse una telefonata da Torino sarebbe poi difficile dire di no.

Oggi, esattamente come nel 2006, i tifosi vogliono vedere i volti di coloro che hanno scritto la storia della Juventus. La Juventus di domani agli juventini di ieri, la maniera migliore per ripartire ed intraprendere un nuovo viaggio.