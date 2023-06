Torna alla Juve: i bianconeri rivogliono l’attaccante

La Juventus si prepara ad un’estate bollente in sede di calciomercato: occhio al grande ritorno in quel di Torino

La stagione della Juventus si è chiusa nel segno dell’amarezza. Perchè, dopo aver perso la possibilità di conquistare l’Europa League per mano del Siviglia, la squadra di Allegri si è vista penalizzata ed estromessa dalla prossima Champions League.

I 10 punti sottratti per il caso plusvalenze fittizie, però, sono un lontano ricordo. La Juve, in questo momento, è ben concentrata verso quelle che saranno le operazioni da portare a termine nell’imminente sessione di mercato. A centrocampo ci sarà da sostituire due pedine importanti come Rabiot – in scadenza a fine mese e definitivamente lontano dal rinnovo – e Paredes – che ha già salutato e tornerà al PSG dopo il prestito. Ma è in attacco che qualcosa di davvero intrigante si starebbe muovendo per la ‘Vecchia Signora’.

Secondo quanto viene riferito da ‘Tuttosport’, la Juventus starebbe valutando un ritorno in vista dell’ormai prossimo calciomercato estivo. L’annuncio ufficiale dell’addio – dopo una sola stagione – di Di Maria spinge la ‘Vecchia Signora’ a ricercare un sostituto ed in tal senso una conoscenza già nota negli ambienti bianconeri viene adesso considerato il colpo ideale per l’anno prossimo.

Via al ritorno: sarà di nuovo bianconero

Si tratta di Riccardo Orsolini, reduce dalla sua miglior stagione in carriera con la maglia del Bologna. Il numero 7 ha finalmente raggiunto la piena maturità calcistica ed in campo i risultati agli ordini di Thiago Motta sono stati evidenti. Il 26enne di Ascoli Piceno è in scadenza nel 2024 con i felsinei e l’ipotesi cessione, senza il rinnovo, pare sempre più probabile.

Mancino raffinatissimo, dribbling, velocità ed una visione di gioco che gli ha permesso di servire 4 assist in stagione ai compagni. Ma il meglio l’ha dato a tu per tu con i portieri avversari. Perchè le reti di Orsolini con la maglia del Bologna, tra Serie A e Coppa Italia, sono state addirittura 11. Un bottino di tutto rispetto e che potrebbe fare comodissimo proprio alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Si tratterebbe di un ritorno visto che la Juve lo ha acquistato nel gennaio 2017 dall’Ascoli per 6 milioni, salvo poi venderlo per 15 quattro anni fa proprio al club emiliano.

Ci sarà da capire se alla fine Orsolini prolungherà l’accordo che scadrà tra esattamente dodici mesi: e la Juve, tra le altre cose, dovrà fare i conti con tre club italiani interessati al giocatore. Lazio, Fiorentina e Torino rimangono alla finestra: ma se chiamasse la società bianconera, Orsolini molto difficilmente riuscirebbe a dire di no.