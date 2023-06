Chiesa da incubo, in campo e fuori: l’ex è uno schianto

Chiesa ha vissuto una stagione molto complicata con la maglia della Juventus di mister Allegri: la sua ex, però, rimane sempre bellissima

Juventus penalizzata e niente Champions. Questa la sintesi di una delle stagioni più complicate in assoluto della storia del club bianconero. E alla fine Massimiliano Allegri e i suoi uomini hanno dovuto rinunciare anche all’Europa League, a causa del rigore siglato in extremis dal grande ex Paulo Dybala contro lo Spezia.

Nonostante il cammino alquanto deludente, fortemente condizionato dalle varie problematiche giudiziarie che coinvolgono direttamente la società torinese, il direttore generale Maurizio Scanavino ha confermato che la ‘Vecchia Signora’ continuerà a puntare sul lavoro del tecnico livornese anche nella prossima stagione. Allegri ha dimostrato di saper tenere in piedi il gruppo pure nei momenti più bui.

Insomma, la questione legata al futuro della panchina bianconera è ormai da archiviare, mentre appare tutt’altro che scontata la permanenza di Federico Chiesa in quel di Torino. L’esterno di Genova classe ’97 (25 anni compiuti lo scorso 25 ottobre), non è mai riuscito finora a riprendersi totalmente dal grave infortunio al crociato del ginocchio sinistro che lo colpì nel gennaio 2022, costringendolo a restare ai box per tantissimo tempo.

Perlomeno ha chiuso l’annata sportiva in modo positivo, realizzando un gol decisivo durante il secondo tempo dell’ultima gara di campionato contro l’Udinese, fra le mura della Dacia Arena. Tre punti, però, che non sono bastati al club di Exor per sorpassare la Roma targata José Mourinho in classifica. E non basta neanche il rendimento generale, poco consistente, dell’ex Fiorentina all’interno del rettangolo verde di gioco.

L’ex di Chiesa è uno spettacolo sui social

Motivo per cui, se dovesse arrivare un’offerta congrua sul tavolo della dirigenza juventina, la separazione potrebbe divenire realtà e probabilmente neanche troppo a malincuore. Un po’ come accadde nella sfera sentimentale del calciatore un paio di anni fa, quando avvenne la rottura definitiva della relazione tra lui e Benedetta Quagli.

La Quagli è una ragazza a dir poco stupenda, che non appartiene al mondo dello spettacolo. Ma grazie alla storia d’amore vissuta con Chiesa, ovviamente, la sua popolarità è cresciuta in maniera notevole.

Tant’è che sul proprio profilo Instagram conta quasi 270mila followers. Inoltre, è solita pubblicare foto che la ritraggono in diversi momenti della propria quotidianità e non solo. Nelle scorse ore, ha postato un’immagine abbastanza piccante: indossa un vestito a tema floreale con una scollatura che stimola non poco l’immaginazione.

Davvero uno schianto. Ma Chiesa, dal canto suo, si è ormai lasciato alle spalle la bellezza indiscutibile della Quagli, poiché da marzo 2022 ha intrapreso una nuova relazione con Lucia Bramani. E anche lei, di certo, rientra nella categoria ragazze bellissime.