“Non sopporto più…”: lady Valverde esplode dopo l’addio di Benzema

La moglie di Federico Valverde, Mina Bonino, si è resa protagonista di episodi simili in seguito all’addio dei campioni dal Real Madrid

Il Real Madrid negli ultimi tempi ha detto addio a diversi campioni. Florentino Perez sta avviando una rivoluzione graduale, che porterà una serie di acquisti in modo tale da ringiovanire la squadra. L’anno scorso è andato via Casemiro, per esempio, direzione Manchester United per una cifra superiore ai 70 milioni di euro.

In questa sessione di mercato, invece, Karim Benzema non ha rinnovato il proprio contratto con i Blancos e così ha firmato un contratto molto remunerativo con l’Al-Ittihad. L’Arabia Saudita vuole investire miliardi su miliardi per mettersi al pari dei top 5 campionati europei.

Oltre a Benzema, a lasciare il Real Madrid sarà anche Marco Asensio a parametro zero. Nel frattempo è arrivato Jude Bellingham per 103 milioni di euro dal Borussia Dortmund. Insomma, una serie di movimenti di mercato che però non fanno piacere a Mina Bonino, la partner di Federico Valverde. Giornalista argentina, ha conosciuto il jolly uruguaiano su Instagram e dopo due mesi passati insieme, i due hanno scelto di andare a convivere.

Un bellissimo amore, adesso Federico e Mina hanno una famiglia e lei si è messa in mostra negli ultimi mesi per delle reazioni particolari in seguito agli addii di Benzema, ma anche di Casemiro.

La reazione di lady Valverde all’addio di Benzema

Mina Bonino su Twitter è solita scrivere le sue opinioni su ciò che accade nel mondo Real Madrid e su Benzema non le ha mandate a dire: “Adesso basta, non sopporto un’altra perdita”.

Il riferimento è chiaro anche agli altri addii alle Merengues. L’anno scorso, la Bonino aveva un messaggio su Whatsapp a Casemiro, in procinto di passare al Manchester United: “Gil di m***a! Non andare…”. Un messaggio poi condiviso dalla stessa giornalista sui suoi profili social. Mina Bonino ha riservato anche alcune speciali per Marco Asensio:

“Da tifosi del Real Madrid ti ringraziamo per il gol al Barcellona nel 2017… da amici, ci mancherai tantissimo”. E la giornalista ha ricevuto tanti bei messaggi da parte dei tifosi del Real Madrid, che l’hanno definita la “rappresentazione del madridismo“, ma anche un solidale “siamo tutti Mina“. Quel che è chiaro è che le parole della partner di Valverde hanno una grande risonanza in Spagna, per la sua schiettezza e il senso d’attaccamento al Real Madrid. Tuttavia, i cicli finiscono e arriveranno altri giocatori che faranno bene con la maglia dei Blancos.