Calciomercato, colpo a parametro zero: firma con i nerazzurri

La stagione si è conclusa da poco ma il calciomercato già ha iniziato prepotentemente a prendersi la scena. In questi giorni si sta infatti parlando tanto di quello che potrebbe accadere da qui a qualche mese, con tantissimi giocatori al centro di notizie ed indiscrezioni che potrebbero capovolgere gli equilibri nei diversi campionati.

Chi è prossimo a fare un colpo stravolgente del genere sono i nerazzurri della Serie A, che stando alle ultime notizie sarebbero ad un passo dal chiudere per l’arrivo del giocatore a parametro zero in questo calciomercato. Si tratterebbe di un vero e proprio affare, visto anche il reale valore -e potenziale- del ragazzo, che sicuramente potrà dare una mano in più alla squadra.

Calciomercato Serie A, firma con i nerazzurri: le ultime

Il calciomercato in Serie A sta iniziando a muovere i suoi primi ed interessanti fili, anche perché le big starebbero lavorando per rinforzarsi il più possibile per colmare il gap tecnico con il Napoli, che in questa stagione ha dato l’impressione di essere inviolabile.

Per farlo c’è bisogno -ovviamente- di sfruttare tutte le possibili opportunità che si presenteranno nel calciomercato, con un occhio di riguardo alla lista degli svincolati che mai come quest’anno è una risorsa alternativa dal quale pescare perché ricca di nomi importanti e profili di prospettiva. Visti anche i budget limitati che circolano in Serie A, questa soluzione in Italia sarà sicuramente presa in considerazione da tantissimi club, come dimostrato e confermato anche nelle ultime ore. Stando alle ultime notizie, infatti, per rinforzare il proprio reparto offensivo, i nerazzurri sembrerebbero essere convinti e pronti ad affondare il colpo decisivo per chiudere l’arrivo dell’attaccante a parametro zero in questo calciomercato.

A riportare la bomba è stato El Chiringuito TV, che per l’appunto ha svelato come l’Atalanta sarebbe davvero vicinissima a Munir El Haddadi.

Calciomercato Atalanta, arriva Munir: accordo vicino

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Atalanta. Stando infatti a quanto circolato in giornata dalla Spagna, la Dea sarebbe vicinissima all’ingaggio di Munir El Haddadi.

Ex talento di Barcellona e Siviglia, il classe ’95 potrebbe sbarcare nelle prossime settimane in Serie A a parametro zero. In questa stagione in forze al Getafe, Munir ha scelto di non rinnovare il suo contratto con il club iberico spinto dalla voglia di provare nuove esperienze in carriera. Dopo tanto tempo in giro per la Spagna, dunque, i marocchino è pronto a salutare quella che è stata casa sua per praticamente tutta la sua carriera.

Munir-Atalanta, ci siamo: trattative avanzate

L’indiscrezione lanciata da El Chiringuito è importante, anche perché, a quanto pare, l’Atalanta sarebbe davvero ad un passo da Munir. Addirittura, stando al programma televisore spagnolo, le trattative fra la Dea ed il giocatore sono in stato avanzato, al punto che nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare l’ufficialità.