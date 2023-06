Firma Rabiot: arriva la decisione

Il futuro di Adrien Rabiot è in dirittura d’arrivo, ben presto si saprà quale sarà il destino del centrocampista francese in scadenza di contratto.

È stato un’arma in più per i bianconeri in questa stagione, tra i pochi a salvarsi nella stagione disastrosa del gruppo di Allegri. Adrien Rabiot è seguito da tempo da tutti i top club, sta arrivando la sua decisione e spiazzerà decisamente i tifosi.

Adrien Rabiot è uno dei migliori centrocampisti al mondo per quantità e qualità, un titolo che arriva dopo una stagione giocata ad altissimi livelli. Nonostante le delusioni, è stato uno dei migliori in ogni ambito e non soltanto con la maglia bianconera. Finalista mondiale con la Francia, è migliorato nel suo gioco proprio dopo il mondiale del Qatar, ben capendo come in pochi – nel suo ruolo – abbiano il giusto mix di fisicità e qualità negli inserimenti.

Non è un caso come Rabiot abbia superato i dieci gol stagionali, ha tenuto a galla la Juve in tante partite e si ritrova con un contratto in scadenza tra una ventina di giorni. Il grande punto interrogativo sul futuro sembra però sciogliersi. Il francese guadagna sette milioni di euro netti all’anno con la Juventus, quattro le stagioni concluse con i bianconeri. Partito in sordina agli ordini di Maurizio Sarri, è diventato sempre più prezioso con Andrea Pirlo e soprattutto con Max Allegri, uno dei pochi elementi davvero insostituibili nella rosa dei titolari.

Rabiot, dove giocherà nella prossima stagione

Un centrocampista arrivato al massimo del suo potenziale e con una scelta importante per il futuro. Tra pochi giorni Rabiot risponderà alla Juve e alla sua offerta di rinnovo. I bianconeri per il francese sarebbero propensi a confermare lo stesso ingaggio, ben sapendo come difficilmente sul mercato ci sarebbe un erede a buon prezzo.

Anche perché, nel marasma della direzione sportiva, sono stati ben altri i rinnovi da rimpiangere per i tifosi, come i sei milioni di euro arrivati in automatico con bonus di rinnovo legato alle presenze per Alex Sandro. Per il brasiliano si parla anche di una lauta buonuscita pur di mandarlo via.

Sul centrocampista francese invece il coro dei tifosi è unanime: la Juve dovrà rinnovare Rabiot, costi quel che costi. La decisione del mediano però è quella decisiva, in questo momento della stagione. L’agente-mamma Veronique punta spesso a ottimizzare economicamente in suo favore, non dimentichiamo il bonus da dieci milioni di euro ottenuti nell’estate del 2019 per la prima firma alla Juve. Proprio questo potrebbe essere uno snodo cruciale: un altro bonus per convincere tutta la famiglia a restare in bianconero.