Chiesa porta il colpaccio: ecco il nuovo regista

Federica Chiesa può essere decisivo per le scelte di mercato della Juventus: colpaccio grazie al figlio d’arte

La Juventus ha chiuso un’annata difficile, tormentata e che è coincisa con la doppia delusione. La prima, in Europa League, in semifinale contro il Siviglia. Ma l’altra nota dolente è certamente il campionato.

La penalizzazione di 10 punti arrivata per il caso plusvalenze fittizie ha portato ad una classifica molto diversa da quella che Allegri e i tifosi della ‘Vecchia Signora’ si sarebbero aspettati. Adesso, però, tra le priorità del club di Torino c’è una sola cosa: ricostruire una squadra forte che possa tornare a splendere ai vertici del calcio mondiale. E, per farlo, sarà inevitabile intervenire con forza in sede di calciomercato. Dei diversi nomi tra le possibili cessioni, uno su tutti potrebbe permettere al ‘Conte Max’ di acciuffare il tanto desiderato nuovo regista per l’immediato futuro.

Ed è proprio grazie a Federico Chiesa che l’affare può decollare nelle prossime settimane. Ma andiamo con ordine. Perchè il futuro dell’ex Fiorentina torna, prepotentemente, sotto la lente d’ingrandimento. L’ala genovese è stata per buona parte della stagione fuori per infortunio, vedendo da casa i suoi compagni. Il guaio al ginocchio, però, sembra essere storia passata e nel finale di stagione agli ordini di Allegri ha fatto rivedere spunti interessanti.

Un Chiesa rinfrancato che, in scadenza nel 2025, può tornare con prepotenza nel mirino di diversi top club europei. La valutazione che la Juventus fa del suo gioiello rimane alta anche se ora come ora sembrano lontano i 100 milioni sfiorati nell’anno in cui Chiesa trascinò l’Italia alla conquista dell’ultimo Europeo. E non è affatto detto che, davanti ad una cifra comunque congrua, l’esterno non possa lasciare la ‘Vecchia Signora’.

Addio Chiesa: super colpo con lo scambio

La società maggiormente interessata a Chiesa rimane il Bayern Monaco. I tedeschi potrebbero, nelle prossime settimane, farsi avanti per tentare di portare l’italiano in Bundesliga. Per limitare l’esborso economico, poi, i bavaresi arriverebbero a mettere sul piatto uno dei nomi che alla Juventus farebbe comodo eccome durante la prossima stagione.

Si tratta di Ryan Gravenberch, arrivato dall’Ajax la scorsa estate per 18,5 milioni di euro e che adesso potrebbe già dire addio ai tedeschi. L’olandese, classe 2001, ha trovato spazio ma non come ci si sarebbe aspettato viste le grandi attese nei suoi confronti: in campionato 24 presenze e soltanto 560′ in campo, senza nè gol nè assist.

Dotato di un fisico imponente, sarebbe la scelta giusta in cabina di regia viste due partenze abbastanza pesanti. La prima, già avvenuta, è quella di Leandro Paredes di rientro al PSG dopo il prestito torinese. L’altra, ovviamente, legata ad Adrien Rabiot.

Uno dei migliori di Allegri, pupillo dell’allenatore livornese che però ha deciso di salutare a parametro zero e non rinnovare il contratto in scadenza. In questo modo, con il sacrificio di Federico Chiesa, la Juventus si garantirebbe il regista del futuro. Forte, giovane, di grandi prospettive e già rodato nel calcio europeo a grandi livelli.