Clamoroso: salta un allenatore in A

Salta un allenatore in massima serie, arriva la decisione clamorosa che può dare inizio al domino di panchine in campionato

Le panchine iniziano a saltare in giro per l’Europa e diversi club importanti stanno lavorando per mettere a posto le rispettive squadre. E’ il caso dell’Olympique Marsiglia, che è arrivato terzo nell’ultima Ligue 1 alle spalle del PSG campione di Francia e della sorpresa Lens.

A portare l’OM ai preliminari di Champions League è stato Igor Tudor, che al termine della stagione ha scelto di andar via con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. L’allenatore croato ha comunicato la decisione al presidente Longoria, che ha accettato le dimissioni.

Una decisione che ha fatto drizzare le orecchie a molto tifosi e addetti ai lavori in Italia. Perché la scelta di Tudor potrebbe essere legata a un futuro alla Juventus, qualora Massimiliano Allegri dovesse andar via. Il tecnico croato aspira da tempo al ruolo di primo allenatore sulla panchina bianconera, dopo aver ricoperto il ruolo di vice con Pirlo.

Se Allegri dovesse restare alla Juventus, Igor Tudor potrebbe anche restare fermo un anno in attesa di nuovi sviluppi. Nel frattempo, ha scelto di andare via dal Marsiglia. E’ stata una stagione estenuante, fatta di tante critiche alla proprietà, ma il tecnico croato ha sempre ricevuto il sostegno da parte della tifoseria.

Marsiglia, addio a Tudor: Longoria vuole Galtier

Secondo quanto riferito da ‘Footmercato’, Pablo Longoria e Javier Ribalta nella loro lista di nomi per sostituire Igor Tudor hanno anche Christophe Galtier. Al momento, non ci sono stati dei contatti, con la dirigenza dell’OM che sta valutando anche Marcelino e Iraola.

Quella che porta a Galtier è una grande occasione per Longoria, perché vorrebbe dire affidare la panchina del Marsiglia a un marsigliese doc: oltre a essere nato lì, infatti, è stato anche un giocatore del settore giovanile dell’OM e della prima squadra.

Galtier lascerà sicuramente il PSG e cerca un nuovo incarico. E’ nella lista di De Laurentiis per essere il successore al Napoli di Luciano Spalletti, ma è chiaro che il richiamo di casa potrebbe essere decisivo.

L’allenatore francese ha vinto due volte il campionato con il Lille e con il Paris, tuttavia, farlo anche a Marsiglia avrebbe un sapore completamente diverso. E’ iniziato il domino di panchine in giro per l’Europa e l’OM è attivissimo per cercare un tecnico capace di superare il prossimo preliminare di Champions League.