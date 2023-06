Il costume è un filo: Chiara Ferragni lascia di stucco

Una delle donne più chiacchierate sul web è sicuramente Chiara Ferragni, che ogni giorno che passa diventa sempre più virale.

Chiara Ferragni è più in forma che mai, come testimoniano le foto postate sul proprio profilo Instagram. La moglie di Fedez è senza dubbio considerata la regina dei social, visti i grandi numeri del proprio profilo. La coppia è una delle più seguite all’interno dello show business e soprattutto l’influencer riesce spesso a fare scalpore.

Ad oggi, infatti, l’imprenditrice conta 29,4 milioni di follower, con numeri che sono destinati a crescere ulteriormente. Chiara, dal primo settembre del 2018, è sposata con il rapper Fedez, con cui ha due figli. Nonostante la nascita dei due figli, Leone nato nel 2018 e Vittoria nata nel 2021, Chiara Ferragni è riuscita a mantenersi in splendida forma.

L’ultima foto caricata sul proprio profilo Instagram ha scatenato i suo followers, che si dividono tra commenti negativi e positivi. L’estate è praticamente arrivata, e per le celebrità e non solo è tempo di rilassarsi su qualche spiaggia. Tra queste troviamo ovviamente Chiara Ferragni, che ha immortalato il momento con uno scatto postato sul proprio profilo Instagram.

Chiara Ferragni inaugura l’estate: foto da bollino rosso

La foto postata dalla nativa di Cremona è da urlo. La donna si mostra in tutto il suo splendore, con un costume a due pezzi zebrato. Inutile dire che sono piovuti migliaia di commenti, sia positivi che negativi. Negli ultimi mesi, infatti, la Ferragni è spesso vittima di commenti tutt’altro che ‘carini’, che la portano spesso ad essere criticata per le foto ‘provocanti’ che posta con grande frequenza.

Spesso Chiara viene criticata per essere una mamma che osa troppo sui social, atteggiamento che non piace a tutti. Al contempo, rimane sempre uno zoccolo duro di ammiratori che lodano la bellezza della Ferragni, invitandola a fare quello che vuole e in totale libertà.

Un momento particolare per l’influencer, che si è scagliata anche contro i “puritani” e dovrà difendersi bene anche dalle critiche della seconda stagione della sua docufiction, che non piace più al pubblico. Anche sul web sono arrivate valanghe di proteste per il prodotto realizzato insieme a Fedez.

Periodo di grande tensione per l’imprenditrice, che continua comunque a far parlare di sé e tutto ciò rimane sempre un vantaggio dal punto di vista commerciale. La cosa certa è che, nonostante le continue critiche, il profilo social della donna è destinato ad aumentare ulteriormente. Con buona pace di tutti.