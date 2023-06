Monica Bertini si fa aspettare: outfit da sogno per chiudere il sipario

Sono pochi gli aggettivi per descrivere la bellezza di Monica Bertini: chiude la stagione nel migliore dei modi.

È tempo di dire addio al campionato italiano che ha visto il Napoli trionfare con ben cinque giornate di anticipo. Molti programmi sportivi hanno chiuso le trasmissioni in attesa che comincino quelli a tema calcio mercato.

Monica Bertini dal canto suo ha concluso la programmazione di Pressing, noto talk show di approfondimento sportivo che va in onda da ormai più di 30 anni. La presentatrice e giornalista di Parma ha chiuso in bellezza la stagione, conduce insieme all’amico e collega Massimo Callegari ed i due ottengono sempre risultati molto importanti.

Monica è una delle giornaliste più apprezzate nel panorama italiano. Non da ora ma da almeno una decina di anni, da quando esordì su Sportitalia. Successivamente ha fatto parte della redazione di Sky Sport prima di passare a Mediaset nel 2016. Ha girato quasi tutti i principali canali in ambito sportivo.

Monica, oltre a essere professionale e bravissima in quello che fa, è una star sui social network. Specialmente su Instagram, il luogo adatto nel quale posta regolarmente foto prima di andare in diretta o semplicemente mentre si rilassa a casa in compagnia dei suoi amati cani. I suoi scatti restano spesso impressi nella mente e Monica è davvero stupenda.

Monica Bertini: ultimo outfit della stagione, bellezza straripante

Monica Bertini, come detto pocanzi, è una vera e propria star su Instagram avendo quasi mezzo milione di seguaci che non si stancano mai complimentarsi per la sua bellezza. Monica usa i social network a cadenza quasi giornaliera mostrando vari momenti della giornata. E i fans non possono non apprezzarla anche se a volte esagerano con commenti piuttosto coloriti.

Tralasciando l’aspetto social, Monica non ama essere costantemente on line e quindi tiene molto alla sua vita privata. La giornalista è abbastanza riservata e non si conoscono tante informazioni riguardo presunti compagni. Con una recente foto ha voluto chiudere in bellezza l’ultima puntata di Pressing. La bella giornalista di Mediaset si è presentata poco prima di andare in onda con il solito sorriso raggiante e un vestito blu tipicamente estivo che esalta non poco le sue forme impeccabili.

A completare il tutto due tacchi vertiginosi che hanno riscosso parecchio “successo” tra i commenti. In poche ore lo scatto ha superato i diecimila like a dimostrazione della popolarità della conduttrice emiliana che continua a frantumare ogni record.