“Firma sul contratto”: Hamilton-Ferrari, l’annuncio è definitivo

Lewis Hamilton alla Ferrari è la voce che impazza in Formula 1 da settimana, ora arriva l’annuncio definitivo

Ferrari e Lewis Hamilton sono due icone della storia della Formula 1. La scuderia più vincente del motorsport e il pilota, insieme a Michael Schumacher, con più titoli mondiali conquistati. Un binomio che, se dovesse formarsi, avrebbe un effetto dirompente su tutto il circus.

Ed è da settimane che impazza l’indiscrezione su un possibile approdo del sette volte campione del mondo al volante della rossa di Maranello. Un’indiscrezione che i diretti interessati non hanno mai confermato, anzi più volte hanno pronunciato parole che sanno di smentita. Lo ha fatto Vasseur, team principal del Cavallino Rampante, confermando la fiducia in Leclerc e Sainz e ribadendo che il tema piloti non è una priorità per la Ferrari.

Lo hanno fatto anche Toto Wolff e lo stesso Lewis Hamilton, parlando del futuro in Mercedes. Ora però arriva l’annuncio che è destinato a chiarire in maniera definitiva il futuro del pilota britannico e quello della Ferrari: dubbi non ce ne sono più.

Lewis Hamilton e l’approdo in Ferrari: l’annuncio è definitivo

Ci pensa proprio Lewis Hamilton a spazzare via qualsiasi dubbio sulla veridicità delle indiscrezioni che lo vogliono in trattativa con la Ferrari. In scadenza di contratto con la Mercedes a fine stagione, il campione di Stevenage ha parlato del suo futuro dopo aver conquistato il secondo posto al Gp di Spagna, finendo dietro all’imbattibile Max Verstappen.

Le sue sono parole che sanno di rinnovo con la scuderia tedesca: “Non ho firmato ancora nessun contratto – le sue affermazioni – ma credo che vedrò Wolff e speriamo di definire qualcosa“. Dichiarazioni che preludono ad un possibile nuovo accordo con il team che lo ha aiutato ad entrare nella storia della Formula 1.

Non bastassero, anche altre affermazioni fanno presagire una permanenza di Hamilton. Parlando dei progressi della monoposto mostrati a Barcellona, il pilota si è già sbilanciato sulla prossima stagione: “La mia attenzione – ha detto Hamilton – è rivolta al fatto che la monoposto del prossimo anno dovrà essere competitiva fin da inizio campionato“.

Insomma, frasi che chiariscono come Hamilton abbia tutta l’intenzione di continuare in Mercedes e stia lavorando per far sì che la nuova vettura sia in grado di lottare per tornare a vincere un titolo iridato dopo un’assenza di tre anni. Un po’ quello che sperano anche in casa Ferrari, pur se partendo da presupposti diversi visti gli ultimi risultati. Per farlo a Maranello puntano ancora su Leclerc e Sainz: Hamilton in rosso è una suggestione destinata a rimanere tale.