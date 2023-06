Clamoroso, Spalletti alla Juve per 3 milioni

Luciano Spalletti potrebbe clamorosamente accasarsi a Torino qualora dovessero incastrarsi un paio di cose. I tifosi sono stupefatti

Dopo aver conquistato lo scudetto con il Napoli, l’allenatore di Certaldo si è ormai consacrato ai massimi livelli della Serie A. Per lui sarebbe una vetrina ancor più importante in cui mettersi in mostra.

Il campionato di Serie A si è concluso la scorsa settimana con la festa del Napoli. La vittoria per 2-0 contro la Sampdoria, con i gol di Osimhen e Simeone, hanno sugellato una stagione clamorosa, condotta in vetta alla classifica dall’inizio alla fine. Luciano Spalletti è riuscito nell’impresa di migliorare il terzo posto dello scorso anno, pur dovendo rinunciare ad almeno 4 pilastri del vecchio spogliatoio.

Insigne, Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly, a cui si può aggiungere Ospina, hanno lasciato il posto a giovani di belle speranze, per la maggior parte scommesse. Giuntoli le ha vinte tutte, con Kim, Kvara, Raspadori, Ndombele e Simeone tutti sugli scudi e protagonisti in chiave scudetto. L’unico rammarico può essere il percorso in Europa, visto il livello del Milan, ampiamente alla portata.

Stato d’animo completamente opposto è quello che vive la Juventus, accostata al Napoli solo in chiave mercato. Si perché il prossimo allenatore della “Vecchia Signora” potrebbe essere proprio Spalletti, da poco separatosi da De Laurentiis. La volontà del tecnico toscano è quella di prendersi un anno sabbatico, ma qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Iniziamo col dire che a Torino si stanno vivendo momenti concitati sul tema sportivo. Esistono diverse anime in società che non vogliono la stessa cosa.

Luciano Spalletti alla Juve al posto di Allegri: con Giuntoli in bianconero potrebbe avverarsi

Una delle correnti più forti, anti Allegri, è quella portata avanti da Francesco Calvo, Chief Football Officer del club. Per lui il percorso dell’ex mister del Milan dovrebbe essere interrotto e assieme al nuovo ds si potrebbe procedere alla scelta del nuovo allenatore. Il direttore potrebbe essere Giuntoli, che ancora tratta la risoluzione del contratto con il Napoli. Non è semplice, ma secondo alcune indiscrezioni la Juve ci proverà fino all’ultimo.

Se l’ex Carpi riuscirà a sbarcare a Torino è molto probabile che possa arrivare una chiamata proprio a Spalletti. Lì bisognerebbe capire se la volontà del fresco campione d’Italia sia quella di riposarsi a tutti i costi o se per un progetto così importante potrebbe anche rivedere le proprie posizioni. I tifosi bianconeri sono in attesa di capire se la pazza idea può diventare realtà.