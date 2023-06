Piange il telefono, la chiamata dalla Juve non arriva

Piange il telefono per una chiamata che non arriva mai. L’attesa spasmodica per una telefonata che potrebbe cambiare la vita. E che, però, potrebbe non arrivare.

Una pubblicità, di qualche decennio fa, di una nota compagnia telefonica, ha avuto come slogan una frase diventata poi iconica: una telefonata allunga la vita. Non sappiamo se davvero una telefonata possa allungare la vita, senza dubbio la può cambiare. Ecco quindi l’attesa. Si sa bene cosa si attende anche se poi non si ha la minima certezza che ciò che si attende arrivi davvero. E passano le ore, i giorni. E quel telefono non squilla.

In casa Juventus non si decidono ancora a fare “la telefonata”. L’attendono in molti e sono coloro che intendono conoscere, al più presto, il loro futuro professionale. Tutto ruota attorno all’argomento degli argomenti: chi sarà l’allenatore della Juventus la prossima stagione.

Una chiamata l’attende Massimiliano Allegri, fermamente deciso a rimanere sulla panchina dei bianconeri ma che, da ottimo “aziendalista” qual è si rimette completamente alla volontà della proprietà, anche perché sa bene che, male che vada, il suo ‘gruzzoletto‘ di milioni li prenderà comunque. E poi c’è anche chi attende una chiamata perché di Massimiliano Allegri ambirebbe a prenderne il posto, come l’ormai ex tecnico dell’Olympique Marsiglia, Igor Tudor.

Lo ha detto in anticipo, quasi volendo bruciare la concorrenza. Igor Tudor ha annunciato che avrebbe lasciato l’Olympique Marsiglia al termine della stagione corrente. Vedendola dall’Italia è sembrato più un messaggio, nemmeno troppo velato, rivolto alla dirigenza della Juventus che un’operazione indirizzata ai dirigenti del suo ormai ex club. Quasi a dire: sono libero, se mi cercate sapete dove trovarmi. Ma la dirigenza della Juventus ancora non ha deciso cosa fare riguardo l’allenatore in vista della prossima stagione.

Non si sa se sia una decisione che debba prendere direttamente John Elkann, anche per i pesanti risvolti economici che avrebbe un eventuale esonero di Massimiliano Allegri, oppure si attenda la conclusione, positiva o negativa che sia, della vicenda che riguarda il prescelto nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

Il giornalista Luca Momblano, a Juventibus, ha parlato della questione allenatore-Juventus e di come Igor Tudor sia lì in attesa di una chiamata che non arriva. Queste le sue parole: “Tudor è partito prima rispetto agli altri nella volata per la panchina della Juventus dovesse andare via Allegri” e, probabilmente, rimane ancora il favorito nel caso la Juventus decidesse di separarsi da Allegri. Segnali in tal senso, però, non si sono ancora visti. Il telefono continua ad essere muto, ma una telefonata dovrà per forza partire dalla Continassa, perché il tempo stringe. Per chiamare chi?