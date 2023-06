Ora è finita davvero, arriva la risoluzione consensuale: è ufficiale

La Serie A 2022-2023 è andata in archivio. Allo stesso modo anche gli altri campionati italiani, fatto salvo, ovviamente, per le compagini impegnate in play-off e play-out. Alcune squadre stanno già programmando il futuro.

Giugno è arrivato e, come di consueto, la stagione sportiva si avvicina alla sua conclusione. Il prossimo 30 Giugno molti contratti faranno un passo in avanti verso la scadenza o scadranno ufficialmente. Di fatto, è questo il periodo nel quale cominciano a prendere corpo quei progetti che sono stati messi in cantiere nel corso della stagione in vista del nuovo anno calcistico che comincerà da qui a qualche settimana.

Il Napoli campione d’Italia saluterà colui che senza alcun dubbio è stato l’artefice della straordinaria annata azzurra. Luciano Spalletti, come noto, ha comunicato la sua volontà di prendersi un anno “sabbatico”. Aurelio De Laurentiis sta già lavorando alla ricerca del successore del tecnico di Certaldo che è entrato nel cuore del popolo di Napoli per aver riportato lo Scudetto nel capoluogo campano dopo 33 anni. Dopo il settennato d’oro di Diego Armando Maradona.

La Lazio ha raggiunto il suo obiettivo, raggiungendo la qualificazione in Champions League e un secondo posto storico. Anche per i vicecampioni d’Italia questo è un momento di riflessioni importanti. Come Aurelio De Laurentiis, anche Claudio Lotito dovrà fare i conti con un addio importante. Stiamo parlando del ds Tare che ha annunciato ai microfoni Rai il suo addio alla società biancoceleste.

Non solo Serie A perchè anche nelle serie minori la situazione non è semplice e sono in atto grossi cambiamenti. Anche uno storico campano ha attuato un importante cambiamento. Anche questa stagione ha portato in casa Avellino grandi delusioni. Le ambizioni del club non sono state raggiunte, la tifoseria ha attuato una contestazione e il club sembrerebbe intenzionato ad una nuova rivoluzione.

Avellino, risoluzione consensuale con De Vito: si avvicina Perinetti?

Momenti di riflessioni anche per in Serie C. L’Avellino, infatti, ha comunicato, attraverso i propri canali social, la separazione consensuale con il direttore sportivo Vincenzo De Vito. Questo, agli addetti ai lavori, è sembrato uno step importante per il futuro della compagine campana.

Infatti, l’addio del dirigente sembra essere propedeutico all’approdo in Irpinia di Giorgio Perinetti. Nei giorni scorsi, tra la società biancoverde e l’ex direttore del Brescia ci sono stati dei contatti ufficiali. Il tutto fa pensare che la fumata bianca potrebbe arrivare nel giro di poche ore.