Serie A: ritorna Koulibaly, si chiude con uno scambio

Kalidou Koulibaly a sorpresa potrebbe arrivare in Serie A con uno scambio in questo calciomercato. Le ultime.

L’avventura di Koulibaly al Chelsea sembra essere ormai arrivata agli sgoccioli. L’ex Napoli, infatti, non ha mai realmente convinto e Pochettino in questo momento non è intenzionato a scommettere su di lui.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un trasferimento all’Inter, ma attenzione anche ad un ritorno in Serie A in questo calciomercato attraverso uno scambio in una squadra diversa dai nerazzurri. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione soprattutto se si pensa al fatto che i londinesi potrebbero decidere di utilizzare il calciatore come pedina per abbassare le pretese.

Calciomercato: Koulibaly in Serie A, si chiude con uno scambio

Kalidou Koulibaly e la Serie A: un matrimonio che potrebbe farsi in questo calciomercato estivo. Bisogna dire che il centrale non ha mai dimenticato la nostra Italia e il suo rapporto con il Chelsea sembra essere davvero arrivato alla fine. Il cambio in panchina, almeno stando alle indiscrezioni, non ha dato la svolta che si aspettava e da Londra confermano che le parti sono pronte a dividersi per cominciare una nuova avventura.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il Chelsea è ritornato con forza su Bremer e a questo punto non possiamo escludere uno scambio di calciomercato con Koulibaly. La Juventus già passato aveva sondato il terreno per il senegalese senza poi chiudere. Ora, però, questa possibilità stuzzica molto i bianconeri e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Sicuramente si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto che i bianconeri daranno vita ad una vera e propria rivoluzione. Resta da capire se alla fine ci saranno le possibilità di chiudere questa trattativa oppure non si arriverà alla tanto attesa fumata bianca. Sicuramente i contatti presto entreranno nel vivo.

Mercato: ipotesi scambio Bremer-Koulibaly

La Juventus in questa calciomercato non chiude la porta ad una partenza di Bremer e il nome di Koulibaly rappresenta l’occasione giusta per rilanciarsi dopo una stagione non sicuramente semplice.

La discussione entrerà nel vivo molto probabilmente nelle prossime settimane e per questo motivo non ci resta che aspettare per avere un quadro più chiaro. Bremer sicuramente rappresenta il nome giusto per il Chelsea per rilanciarsi dopo un periodo non facile e allo stesso tempo per i londinesi è l’occasione giusta per privarsi di un ingaggio importante come quello di Koulibaly.