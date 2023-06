Il costume ‘si apre’: Carolina Stramare, tutti fanno zoom

Carolina Stramare è in piena forma, l’ex Miss Italia diventa sempre più hot sui social, con una foto che aumenta decisamente le temperature.

Dopo la partecipazione a Pechino Express, la showgirl fa decisamente discutere con le sue ultime foto. Carolina Stramare è ancora protagonista sui social, incanta sempre più per la sua bellezza prorompente che fa aumentare i fan in gran numero.

Sta diventando sempre più la regina dei social e lo fa con foto sempre più audaci. L’ex miss Italia Carolina Stramare è in splendida forma, lo dimostra ormai giornalmente con scatti che infiammano decisamente il suo pubblico. La genovese classe 1999 è ormai diventata una delle protagoniste delle pagine di gossip e non solo, è un personaggio ormai al centro dell’attenzione e sempre più seguito.

Le ultime foto in barca non lasciano dubbi su come sia in relax e pronta a infiammare i suoi followers, sostenitori abbastanza vicini al mondo del calcio. Non possiamo non ricordare la storia della modella con il centravanti bianconero Dusan Vlahovic. L’attaccante bianconero e l’ex Miss si sono poi separati, ma da allora i tifosi bianconeri la seguono sempre con particolare affetto.

Stramare, foto bomba sui social

Il pubblico bianconero, dopo la fine della (presunta) love story con Vlahovic, non ha di certo tolto il like al profilo della showgirl, anzi. Carolina Stramare ha continuato ad entusiasmare i suoi sostenitori, in questo caso è da Porto Cervo a esser tornata la regina dei social. Sono 500mila i fan che la seguono con costanza, gli ultimi scatti dalla Sardegna sono da perdere il fiato: il costume di Carolina Stramare lascia tutti allibiti.

Forme prorompenti che faticano a contenersi, sguardo ammaliante e foto che fa il giro del web, ricevendo commenti e like un po’ da tutti. Carolina Stramare ha fatto centro, si parla nuovamente di lei e queste foto porteranno sicuramente altri followers a commentare. Proprio all’interno del post, dove si sottolinea il primo approdo al mare per questo 2023, non mancano i commenti ironici di chi sottolinea come le foto della Stramare non siano proprio il massimo della spontaneità.

Che siano foto spontanee o meno, la Stramare ha un profilo tra i più seguiti negli ultimi periodi, la visibilità avuta con Pechino Express è servita anche ad aumentare il suo pubblico. Resterà da capire se continuerà a infiammare i fan o sarà protagonista, magari in televisione, nelle prossime settimane con i tanti eventi musicali e non che si svolgeranno in giro per l’Italia.