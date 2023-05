Lotito, altro che Lazio: il nuovo obiettivo del Presidente

La Lazio è in Champions League, con la possibilità di chiudere al secondo posto. Il suo presidente però avrebbe anche un altro bersaglio.

I biancocelesti, fatte salve le brutte parentesi in Europa, eliminati sia dall’Europa League sia dalla Conference League, in campionato stanno andando oltre le più rosee aspettative. Dopo il quinto posto nella sua prima stagione alla Lazio, Maurizio Sarri ha decisamente alzato l’asticella del rendimento di Immobile e compagni. Proprio nell’anno in cui ha fatto quasi sempre a meno del suo cannoniere principe, l’erede di Simone Inzaghi, ha portato la Lazio davanti a tutte, escluso ovviamente l’inarrivabile Napoli di Luciano Spalletti.

Con la Champions raggiunta il club capitolino vuole chiudere al meglio la propria stagione, cercando di ottenere definitivamente il secondo posto in classifica. Claudio Lotito è diventato presidente della Lazio il 18 luglio 2004. L’imprenditore però non conosce la parola “resa”, ha sempre difeso il suo operato ed è obiettiva la crescita del club negli ultimi cinque anni.

Restando a Formello, ora Lotito dovrà decidere chi costruirà la squadra nel prossimo mercato. In tal senso, il ds Igli Tare non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno, al suo posto potrebbe essere promosso Angelo Fabiani, già responsabile della Primavera o non si escludono nomi a sorpresa.

Il Gazzettino: Lotito pensa al Pordenone

Il senatore di Forza Italia è molto legato al mondo del calcio e sarebbe in procinto di intervenire nuovamente in questo sport. Nel mirino ci sarebbe il Pordenone, attualmente impegnato contro il Lecco in serie C nei playoff. Per il club di Mauro Lovisa però sono ore difficile, il 24 maggio infatti è stata presentata istanza di fallimento per il sodalizio friulano.

Secondo Il Gazzettino di sabato 27 maggio, il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, si starebbe muovendo per evitare il peggio. Ad aiutarlo potrebbe essere suo fratello, Luca. Ciriani, senatore di Fratelli d’Italia, soprattutto ministro per i Rapporti con il Parlamento. Come riporta calcioefinanza.it, citando il foglio locale, il Ministro avrebbe sondato Claudio Lotito per un suo eventuale ingresso nel Pordenone.

Le perdite da risanare subito sarebbero di 6 milioni, cifra non proprio impossibile per uno come Lotito che in Friuli potrebbe tentare di ripetere quanto fatto con la Salernitana, portata in serie A alla fine di un lungo percorso. Va detto però che in ogni caso, arrivati alla stagione 2028-2029, come da delibera FIGC dello scorso 22 luglio, le comproprietà sarebbero vietate e Lotito dovrebbe scegliere quale club tenere, Sempre secondo la stessa fonte, interessato al Pordenone ci sarebbe anche Urbano Cairo, editore, proprietario RCS e del Torino.