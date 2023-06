Bufera Milan, salta il colpo e va all’Inter

Quello che sta accadendo al Milan può regalare un grande colpo a Inzaghi: Marotta disegna lo sgarbo e fa felici gli interisti

È tempo di bilanci, ad ormai diversi giorni dalla chiusura ufficiale della Serie A. Ha trionfato il Napoli, un verdetto noto ormai da diverse settimane. Le inseguitrici, Lazio, Inter e Milan accederanno direttamente alla fase a gironi della prossima Champions League.

Proprio il ‘Diavolo’, che ha recentemente dovuto dire addio ad un senatore fondamentale per lo spogliatoio rossonero come Zlatan Ibrahimovic, non sta vivendo giorni felici. Anzi. Nei giorni scorsi, infatti, l’incontro tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini ha portato ad una scelta che praticamente nessuno si sarebbe mai aspettato. L’ex capitano, insieme al direttore sportivo Frederic Massara, è stato sollevato dal suo incarico di direttore dell’area tecnica. Si è parlato a lungo dei motivi, vedute differenti per il futuro della squadra rossonera che inevitabilmente finiranno per complicare e rallentare l’estate del Milan.

In particolar modo, in ottica calciomercato, il club di via Aldo Rossi rischia di stravolgere quella che fino a poco fa era la strategia dettata dalla vecchia linea dirigenziale. Adesso, sia in entrata che in uscita molto rischia di essere stravolto: ad approfittarne con ogni probabilità sarà l’Inter.

Niente più Milan: se lo prende Marotta

Il club meneghino ha concluso una stagione che ha regalato diverse soddisfazioni. E adesso, con il mercato estivo che riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 1 luglio, lo scherzetto ai cugini rossoneri sembrerebbe dietro l’angolo. Il club di Viale della Liberazione ha tutta l’intenzione di candidarsi tra le società che con maggiore vigore opereranno, tra entrate ed uscite, nella sessione estiva di calciomercato. E l’ultima idea di Marotta può fare infuriare i milanisti.

Perchè un nome che rischia di avvicinarsi molto ai colori nerazzurri è quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese in uscita dal Chelsea. Il talento classe 1996 era quasi virtualmente un calciatore del Milan, con lo stesso Maldini che aveva trovato l’intesa per la firma del 26enne proprio nelle ore successive al licenziamento. Un incontro, con l’entourage di Loftus-Cheek, che non è più quindi avvenuto. Non è un mistero che, proprio in quella zona del campo, l’Inter necessiti di almeno un innesto di peso.

Ed il talento che non rientra più nei piani del club di Todd Boehly – con cui l’Inter presto discuterà anche il futuro di Romelu Lukaku – sembrerebbe diventare uno degli obiettivi principali del club nerazzurri già nelle prossime settimane. Una vera e propria doccia fredda per il Milan che, a causa del cambio dirigenziale, sta per perdere uno dei colpi che era già stato praticamente chiuso dagli ormai ex ds e dt. E l’Inter, in tal senso, può solo esultare.