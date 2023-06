Inter e Milan beffati: va alla Roma a parametro zero

Sembravano contenderselo solo in due, le milanesi si stavano litigando un calciatore che invece starebbe per vestire il giallorosso.

Il campionato è finito da pochissimo e già impazzano ormai i primi movimenti di calciomercato. Le big italiane lavorano senza freni per anticipare la concorrenza e sfruttare le migliori occasioni. Tra le più attive c’è la Roma di Josè Mourinho.

I giallorossi hanno rischiato di non giocare in Europa League nella prossima stagione, poi un gol di Paulo Dybala al 91′ ha rispedito indietro proprio la sua ex squadra, la Juventus, consentendo ai giallorossi di diventare più appetibili, proprio in fase di mercato.

José Mourinho ha messo più volte in dubbio la sua permanenza ma intanto la società vuole accontentarlo, provando a ottenere diversi colpi di mercato. Tra parametri zero e situazioni interessanti la squadra capitolina è attivissima. La Roma è pronta a rinforzare tutti i reparti, dalla difesa fino all’attacco.

Colpaccio Roma: ha anticipato tutti

Da quanto lo stesso allenatore portoghese avrebbe lasciato intendere proprio dopo la finale di Europa League, non sarebbe intenzione della società spendere molto. Ovviamente la società lavorerà a più non posso, magari Mourinho dovrà abbassare qualche pretesa ma il club è già vicino ad un grosso colpo di mercato. Un acquisto che lascerà a bocca aperta due squadre di livello come Milan ed Inter, anch’egli sul calciatore.

Nonostante la Champions League e lo storico delle due squadre il difensore dell’Eintracht Francoforte, Evan Ndicka, sembrerebbe aver scelto la Roma. Non ci sono dubbi, l’affare è di portata internazionale e tutta Europa applaude. Il francese, lascerà la squadra tedesca dopo cinque stagioni giocate tutte ad alto livello e soprattutto, lo farà a parametro zero.

30 partite ed 1 gol in campionato, ma anche ben 8 gare in Champions League, dove poi il difensore e la sua squadra sono usciti agli Ottavi, eliminati da un’italiana, il Napoli. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, la società di Dan Friedkin, si sarebbe intromessa nelle trattative con le milanesi, riuscendo già a strappare il sì del difensore.

Il calciatore alto 1,92, gioca prevalentemente da centrale ma in qualche occasione, in carriera è stato utilizzato anche sull’out di sinistra. Addirittura, il famoso quotidiano sportivo nazionale, indica le cifre della gustosa trattativa. I giallorossi, sarebbero stati in grado di proporre a Ndicka, 2,5 milioni a stagione più bonus, per 4 anni. Grandissimo colpo low cost, la firma dovrebbe essere vicina.