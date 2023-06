“E’ lui il nuovo allenatore”: annuncio a sopresa del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Ecco cosa sta succedendo

Nonostante la vittoria alla “Dacia Arena” contro l’Udinese per 1-0, match-winner Federico Chiesa che ha chiuso così la sua sfortunata stagione con un gol, la Juventus ha concluso la stagione accontentandosi solo della Conference League.

Dunque, per i bianconeri debutto nella prossima stagione nella meno prestigiosa e meno remunerativa delle competizioni Uefa sempre che non si abbatta sul club bianconero la mannaia dell’esclusione dalle Coppe in conseguenza delle sue note vicissitudini giudiziarie. Nel frattempo porte girevoli, come quelle di un hotel, alla Continassa, quartier generale juventino, viste le prossime partenze e gli auspicati rinforzi in arrivo.

Tuttavia, il primo tassello della nuova Juventus è quello relativo alla panchina. Chi guiderà i bianconeri in quella che dovrà essere la stagione del riscatto, si chiedono i tifosi juventini. Ebbene in tal senso è arrivato l’annuncio da Max Allegri in persona. Se il tecnico sarà sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione al momento non è dato saperlo.

Annuncio UFFICIALE Allegri: “E’ lui il nuovo allenatore del Modena”

La Juventus, complice la sua difficile situazione economica, è “prigioniera” del sontuoso contratto del tecnico livornese che è legato alla “Vecchia Signora” da altri due anni a 7 milioni di euro netti all’anno. Non proprio bruscolini soprattutto nell’attuale fase storica del club bianconero che economicamente (e non solo) non naviga in buone acque. D’altra parte, l’esclusione dalle Coppe spingerebbe la dirigenza bianconera ad accelerare il processo di rinnovamento che ovviamente riguarderebbe anche e soprattutto la guida tecnica.

Dunque, il futuro di Max Allegri sulla panchina bianconera è sempre più un rebus. Non ci sono ora come ora elementi sufficienti per stabilire se l’ex tecnico del Milan dovrà liberare o no il proprio ufficio alla Continassa. Invece è certo che a farlo a breve sarà un suo stretto collaboratore. Infatti, proprio il tecnico livornese ha reso noto che il suo collaboratore Paolo Bianco lascia la Juventus per iniziare una nuova avventura. L’ex difensore, tra le altre, di Atalanta e Sassuolo, sarà nella prossima stagione l’allenatore del Modena che ha chiuso il campionato di Serie B a ridosso della zona play-off.

E’, quindi, durata solo una stagione l’esperienza nello staff tecnico bianconero dell’ex collaboratore di Roberto De Zerbi al Sassuolo e allo Shakhtar Donetsk. D’altra parte, con l’esperienza accumulata durante la più travagliata stagione della storia bianconera è pronto per fare il grande salto: sedersi sulla panchina di una squadra che nella prossima stagione punterà a entrare nei play-off della cadetteria, obiettivo solo sfiorato in quest’annata.