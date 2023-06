Monica Bertini, scollatura e gambe da urlo: la Serie A ha la sua regina

La conduttrice di Mediaset Monica Bertini ormai è diventata l’alter ego dell’altra ‘vestale’ del calcio italiano, la giornalista di DAZN Diletta Leotta

I flash dei fotografi sono tutti per lei. Quando si presenta alla conduzione di ‘Pressing‘, il programma che lei ha contribuito a rendere nuovamente molto popolare, gli sguardi ammirati dei tifosi e degli appassionati di calcio sono tutti per lei, per Monica Bertini.

Quarant’anni compiuti da poco, la giornalista e conduttrice di origine emiliana ha scalato posizioni su posizioni all’interno della redazione sportiva di Mediaset. La ragazza è arrivata ad assumere il ruolo di conduttrice della trasmissione calcistica di punta. Monica Bertini, nata a Parma ma trasferitasi fin da giovanissima a Milano per completare il suo percorso di studi, ha iniziato a svolgere il mestiere di giornalista in qualche emittente televisiva regionale, ma la svolta è arrivata in tempi piuttosto brevi.

Una breve esperienza sull’emittente Sportitalia, prima di approdare alla redazione sportiva della tv satellitare per eccellenza, Sky Italia. Ma la sua permanenza presso il colosso di Comcast è durata meno di due anni, fino a quando l’arrivo di una proposta irrinunciabile l’ha convinta a tornare alla tv analogica, sulle frequenze di Mediaset, l’azienda televisiva fiore all’occhiello dell’impero editoriale fondato da Silvio Berlusconi.

Monica Bertini manda tutti in visibilio: è lei la nuova signora del calcio italiano

E a Cologno Monzese Monica Bertini lavora ormai da sette anni, avendo conquistato passo dopo passo un ruolo sempre più centrale all’interno della redazione sportiva. Da conduttrice del TG fino a Pressing, il passo è stato relativamente breve. E proprio il contenitore in onda il lunedì sera è diventato il suo habitat naturale, il luogo ideale in cui la bella giornalista prende per mano tifosi e appassionati guidandoli nei commenti al campionato di Serie A.

E da quando è diventata lei la conduttrice del programma, gli ascolti sono cresciuti in misura esponenziale, regalando più di un sorriso ai vertici del colosso televisivo. Tant’è che ormai nessuno osa solo immaginare di togliere a Monica Bertini la conduzione di Pressing del lunedì sera.

Un altro elemento indice del suo successo è il numero crescente di followers che la seguono sui social. Il profilo Instagram di Monica Bertini è seguito da quasi mezzo milione di followers, a dir poco ammaliati dai tanti scatti e dalle foto pubblicate che ne mettono in risalto la classe e la sensualità. Nell’ultima, tanto per fare un esempio, la Bertini è ritratta seduta sul suo sgabello prima di andare in onda. E il vestito che ha indosso lascia intravedere le gambe, perfette e un accenno di decolleté. Una visione che i tifosi hanno apprezzato parecchio.