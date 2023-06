Blitz inglese da 140 milioni: addio a Juve e Milan

Con la stagione appena conclusa, Juventus e Milan iniziano a pianificare le strategie per il calciomercato estivo.

La società rossonera è andata incontri ai primi cambi dirigenziali. Paolo Maldini e Frederic Massara sono infatti stati sollevati dai rispettivi incarichi, tra lo stupore generale. Il tecnico Stefano Pioli, invece, salvo clamorose sorprese, dovrebbe continuare il proprio percorso sulla panchina rossonera.

La Juventus non se la passa meglio, visti gli addii di due pilastri della squadra di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto il 30 giugno. Il ‘Fideo’, tramite un post sui social, ha già salutato tutti, mentre per il centrocampista ex Paris Saint Germain si prospetta un futuro in Premier League.

I 10 milioni netti a stagione richiesti dal transalpino sono ritenuti eccessivi dalla ‘Vecchia Signora’, che ha preferito interrompere le trattative. Per i due club, però, le cessioni potrebbero non essere finite, visto che un top club inglese è pronto a fare sul serio per due giocati chiave per le rispettive squadre. Il club che sta mettendo gli occhi sulla nostra Serie A è l’Arsenal, alla ricerca di colpi importanti da regalare al tecnico Mikel Arteta.

L’Arsenal fa sul serio, Juventus e Milan avvisate: doppio colpo da 140 milioni

Dopo la delusione per la mancata conquista della Premier League, la dirigenza del club inglese è pronta a fiondarsi sul mercato, per dare l’assalto al titolo nella stagione che verrà. I reparti che il club londinese intende rinforzare sono difesa e attacco, che necessitano di colpi importanti. A tal proposito, due grandi obiettivi sembrano essere già stati individuati dai Gunners.

Stiamo parlando di Fikayo Tomori e Dusan Vlahovic. Il difensore classe 1997 si è reso protagonista di una buona stagione, che ha portato l’Arsenal a mettersi sulle sue tracce. Visto il contratto fino al 2027, il Milan per lasciar partire il proprio pilastro difensivo è intenzionato a chiedere non meno di 50 milioni di euro. Si tratterebbe di una grave perdita per i rossoneri, chiamati a trovare un sostituto all’altezza.

Anche Dusan Vlahovic è finito nel mirino dell’Arsenal, alla ricerca di un nuovo bomber. La permanenza di Allegri sulla panchina dei bianconeri può spingere il calciatore a chiedere la cessione, visti i rapporti non proprio idilliaci con il tecnico livornese. Visto il grande investimento fatto nell’inverno del 2022 per acquistarlo dalla Fiorentina, la Juventus è intenzionata a chiedere tra i 70 e gli 80 milioni di euro per dare il definitivo via libera alla cessione. Per i Gunners si tratterebbe di un doppio colpo da 130/140 milioni di euro, cifre importanti ma decisamente alla portata. Arteta è pronto a fare sul serio, con Allegri e Pioli che ora tremano davvero.