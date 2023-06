Damiano, addio inevitabile: nuova vita per il frontman dei Maneskin

Damiano ha cambiato completamente vita: il frontman dei Maneskin dopo sei anni ha annunciato un addio doloroso.

La vita di Damiano David è cambiata completamente. Dopo sei anni, il cantante dei Maneskin ha annunciato un addio durissimo, ma inevitabile. La notizia, d’altronde, era nell’aria.

Voci, sussurri, insinuazioni anche piuttosto gravi erano state fatte circolare sul web da parte di chi conosce bene l’artista romano, da chi poteva vedere da vicino il cambiamento che stava avvenendo nella sua vita. Solo in queste ore però Damiano ha sentito di confermare tutto, e lo ha fatto perché messo alle strette da un video che lo inchioda totalmente alle sue responsabilità.

Lo avevamo lasciato con il ‘cuore nello zucchero’, immerso nel giallorosso della sua amata Roma. Solo pochi giorni fa il cantautore romano che ha saputo conquistare il mondo con i Maneskin e con la loro scarica di rock aveva deciso di colorarsi i capelli di giallo e di rosso e di seguire la sua magica squadra fino a Budapest, partendo con un furgoncino insieme ad alcuni amici, per non farle mancare il sostegno.

La finale non gli ha regalato la gioia sperata, ma questo non ha scalfito minimamente l’amore che il cantante prova per Mourinho e per la maglia che i ragazzi hanno difeso con sudore fino ai calci di rigore. Per un amore che resiste, però, nella sua vita c’è un amore che si è arreso. Lo ha rivelato lo stesso cantante attraverso una storia su Instagram.

Damiano cambia vita: il cantante dei Maneskin annuncia l’addio

Dopo sei anni l’artista romano ha deciso di chiudere qui la sua storia. È arrivato il momento di camminare con le proprie gambe. Per quanto sia stato bello tutto quello che ha vissuto, dopo tanti anni voltare pagina può diventare necessario, per il bene di tutte le parti in causa. Anche se a volte può far male.

Impegnatissimo con la band nel loro nuovo tour mondiale, l’artista ha annunciato di aver interrotto la sua storia d’amore con la modella e influencer Giorgia Soleri. Dopo sei anni, i due hanno deciso di chiudere qui la loro storia. E lo hanno fatto in maniera a dir poco rumorosa.

Nelle ultime ore sui social avevano infatti iniziato a circolare video che inchiodavano Damiano. L’artista era stato ripreso mentre baciava appassionatamente una giovane modella, tale Martina Taglienti. Peraltro, una grande amica di Victoria, la bassista della band. Messo alle strette da immagini inequivocabili, attraverso una storia su Instagram il cantante ha pensato bene di spiegare cosa è successo.

Avrebbe voluto gestire la situazione in maniera diversa, ma purtroppo è accaduto, ha sbagliato e deve prendersi le sue responsabilità. A quanto pare, la storia con Giorgia è finita da qualche giorno, e quindi non c’è stato alcun tipo di tradimento.

“Spero che questo non infici l’immagine di Giorgia“, ha chiosato il cantante, invitando i fan a rispettare questo momento molto delicato per entrambi. Anche se, da parte loro, i supporter della coppia si sono già scatenati e divisi tra i colpevolisti e gli innocentisti, come spesso accade quando una lunga storia finisce.