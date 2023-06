Infortunio Berrettini, altro colpo di scena: quando rientra

Matteo Berrettini e le ultime sul rientro del tennista romano, novità importanti in vista per lui dopo un inizio di 2023 da incubo

Per diverso tempo, Matteo Berrettini è stato non solo il tennista italiano numero uno, ma anche un assiduo frequentatore della top ten mondiale. Il romano classe 1996 ha regalato grandi soddisfazioni al movimento azzurro, competendo ad altissimo livello su tutte le superfici. Matteo vive, al momento, una profonda crisi.

Se già lo scorso anno, dopo essersi spinto fino alla posizione numero 6 della classifica ATP, aveva avuto alti e bassi per qualche infortunio di troppo, quest’anno le cose stanno andando ancora peggio. Fin qui, Matteo non ha praticamente mai trovato la miglior condizione, raccogliendo ben pochi risultati positivi. E soprattutto trovandosi costretto ai box da oltre un mese e mezzo per un nuovo problema agli addominali, un tipo di infortunio che lo ha perseguitato spesso, suo malgrado, in carriera. Per via di questo infortunio, ha già saltato Madrid, gli Internazionali di Roma e il Roland Garros.

L’azzurro al momento si allena e si gode questo gran momento di vita privata, la relazione con la nota showgirl Melissa Satta. La ‘fortuna’ di Matteo è che avendo già saltato lo scorso anno praticamente tutta la stagione su terra rossa la sua classifica non ne ha risentito particolarmente, perlomeno rispetto all’inizio del 2023. Poco al di fuori della top 20, sta cercando finalmente di rimettersi in carreggiata e potrebbe approfittare dell’arrivo della sua superficie preferita, l’erba, per tornare ai suoi livelli. Il ritorno in campo è imminente.

Berrettini, si riparte da Stoccarda: tutti gli avversari in lizza

Matteo tornerà in campo infatti nell’ATP 250 di Stoccarda, in Germania, primo appuntamento di preparazione, sull’erba, verso i Championships di Wimbledon. In mezzo, Matteo scenderà in campo anche all’ATP 500 del Queen’s di Londra. Lo scorso anno, l’azzurro, riuscì a mettere insieme una prestigiosa ‘doppietta’ nei due tornei sopraccitati, prima di dover dare forfait a Wimbledon, da finalista in carica, per il Covid.

E al Queen’s è detentore da due anni di fila. Basta ricordare questo, per sapere che sull’erba affrontarlo sarà dura per chiunque, ovviamente se Berrettini dovesse essere in buone condizioni di forma.

In Germania, però, non sarà facile, visto che gli avversari in tabellone sono di un certo calibro. Occhio in particolare ai tre americani Taylor Fritz, Tommy Paul e Frances Tiafoe, soprattutto quest’ultimo molto insidioso sull’erba. Ci saranno poi il polacco Hurkacz, l’australiano Kyrgios, vera e propria mina vagante, il britannico Draper e forse il padrone di casa Zverev. Per l’Italia, ci saranno anche Musetti e Sonego.