Tare nuovo DS: dalla Lazio si porta Zaccagni

La Lazio si è resa protagonista di una stagione strepitosa, che l’ha vista conquistare il secondo posto in classifica.

I primi giorni di giugno, però, hanno già portato al primo grande addio in casa biancoceleste. Stiamo ovviamente parlando di Igli Tare, che lascia il club capitolino dopo ben diciotto anni. L’ex attaccante albanese, infatti, arrivò come calciatore dal Bologna nell’estate del 2005, per appendere gli scarpini al chiodo tre anni dopo.

Al termine della carriera da calciatore, il classe 1973 venne annunciato come direttore sportivo del club biancoceleste. Dopo quindici anni di dirigenza, per via della scadenza contrattuale, lascia la Lazio come da lui stesso comunicato in un’intervista rilasciata al Tg1. Per Igli Tare è quindi arrivato il momento di affrontare una nuova sfida, che potrebbe essere sempre in Serie A.

Sul direttore sportivo è forte l’interesse del Milan, che nei giorni scorsi ha annunciato la separazione dalla coppia formata da Maldini e Massara. La dirigenza rossonera sta valutando tutte le opzioni, e tra queste figura il d.s albanese, che potrebbe portare con se un calciatore molto gradito da Stefano Pioli.

Il Milan pensa a Tare, con lui c’è Zaccagni: la richiesta di Lotito

Dopo la separazione da Maldini e Massara avvenuta qualche giorno fa, il Milan sta valutando Igli Tare per il ruolo di direttore sportivo. Il d.s, in una recente intervista, ha dichiarato di aver rifiutato in passato un’offerta importante dei rossoneri, ed ora che è svincolato le cose potrebbero completamente cambiare. Il classe 1973 accetterebbe molto volentieri di trasferirsi a Milano, tanto che avrebbe già pronto il primo grande regalo per Stefano Pioli.

Stiamo parlando di Mattia Zaccagni, ala sinistra classe 1995. L’ex Verona si è reso protagonista di una stagione a dir poco strepitosa, che lo ha visto mettere a segno dieci reti e fornire altrettanti assist in 45 partite disputate tra campionato e coppe. Il Milan sta pensando di regalarlo al proprio tecnico, visto che Messias pare destinato a salutare definitivamente Milano.

L’ostacolo maggiore, però, è rappresentato dal presidente della Lazio Claudio Lotito, che non è intenzionato a cedere il calciatore a meno di offerte importanti. Il patron biancoceleste, infatti, è disposto a prendere in considerazione la cessione del classe 1995 solo di fronte ad offerte da oltre 30 milioni di euro. Stefano Pioli apprezza e non poco il ragazzo, visto che andrebbe ad accrescere il potenziale offensivo della rosa. Zaccagni in rossonero può diventare molto più di un’idea, soprattutto in caso di approdo da parte di Tare. Il popolo biancoceleste ora trema davvero.