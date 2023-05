Melissa Satta, shooting da capogiro: bella più che mai

Melissa Satta lascia tutti senza parole con le sue ultime foto: ecco l’anteprima di quello che vedremo presto sulle riviste.

Alcune malelingue dicono che faccia girare la testa a Matteo Berrettini, anche se non in senso del tutto positivo. Da quando i due hanno iniziato a frequentarsi, all’inizio del 2023, le cose non sono andate benissimo al tennista italiano, al momento fermo per infortunio. Ma è difficile ammettere seriamente che la vicinanza di Melissa Satta possa avere effetti indesiderati e spiacevoli su qualcuno. Le sue recenti foto sembrano quasi essere qui a dimostrarlo.

La conduttrice tv e modella 37enne, nata a Boston ma cresciuta in Sardegna, è ormai da tempo uno dei volti più conosciuti e amati dagli appassionati di sport in Italia. Dal ruolo di velina di ‘Striscia la Notizia’ nella seconda metà degli anni Duemila, Melissa si è fatta strada nel mondo della televisione dello show business italiani. Ma è proprio nel settore sportivo che sembra aver trovato il suo ambiente ideale. Un po’, senza dubbio, è anche per le sue relazioni con i calciatori, da Christian Vieri a Kevin-Prince Boateng.

Ma Melissa Satta ha saputo ritagliarsi un ruolo in questo settore anche a livello lavorativo, negli ultimi dieci anni. Dal 2013 al 2018 ha partecipato al programma sportivo di Italia 1 ‘Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco’, al fianco di Pierluigi Pardo. Successivamente ha preso parte come opinionista a ‘Quelli che il calcio’ su Rai 2. Poi, nel 2021 è approdata a ‘Sky Sport Club’ e alla conduzione di ‘Goal Deejay’. Una serie di esperienza televisive che l’hanno resa molto nota al pubblico del calcio italiano.

Lo shooting lascia senza fiato: divina Melissa Satta

La showgirl italiana sarà presente sulla prossima cover della prestigiosa rivista ‘Vanity Fair’, che le ha dedicato uno shooting davvero da urlo. Da quello che possiamo vedere dal backstage fotografico, pubblicato come video sul canale YouTube della rivista di moda e lifestyle, Melissa Satta ha provato diversi costumi e capi d’abbigliamento. La compagna di Matteo Berrettini non farà dunque girare la testa solo a lui, mostrandosi al suo meglio nelle prossime attesissime foto.

D’altronde, nella sua carriera da modella si è tolta parecchie soddisfazioni. Ha infatti partecipato più volte alle sfilate della Milano Fashion Week, è stata testimonial di marchi come Sweet Years, TIM, Calzedonia, Stroili, Nike e Peugeot. L’abbiamo anche vista apparire su altre note copertine, prima di questa di ‘Vanity Fair’, come ad esempio ‘Panorama’, ‘Maxim’ e ‘Sport Illustrated’.