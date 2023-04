Melissa Satta “distrae” Berrettini? Con questa foto… dategli torto!

La storia tra Melissa Satta e Matteo Berrettini prosegue a gonfie vele e continua a riempire pagine di giornali di gossip con i due ormai usciti allo scoperto da tempo.

La relazione tra il tennista Matteo Berrettini e la showgirl Melissa Satta continua nel migliore dei modi. Lo stesso non si può dire per la carriera del tennista italiano, in profonda difficoltà di risultati. Gli infortuni che lo hanno colpito dallo scorso anno hanno condizionato e non poco la carriera dell’atleta romano. A lungo stabilmente nella top 10 del mondo, il tennista ora si trova a racimolare risultati deludenti come l’eliminazione a Miami ai trentaduesimi di finale o figuracce come il clamoroso ko nel Challenger di Phoenix.

Un momento davvero negativo per il classe 1996 che al momento è scivolato alla posizione numero 22 della classifica, superato anche da Lorenzo Musetti. Un momento al quale tra l’altro fa da contraltare il buon momento di forma dell’altro gioiello del tennis azzurro, Jannik Sinner, che sta raccogliendo grandi soddisfazioni entrando di prepotenza nella top 10 della classifica ATP.

La storia con Melissa Satta è finita sotto i riflettori e sono in molti a ‘malignare’ sulla contemporaneità tra la love story e l’inizio del declino dei risultati dell’atleta. In verità il momento difficile di Berrettini è cominciato già a partire dallo scorso anno quando il tennista ha avuto più di qualche infortunio che lo ha tenuto fuori ed è stato complicato ritrovare la giusta forma. Ora l’obiettivo del romano è quello di tornare nella forma migliore in vista dei tornei del Grande Slam.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, la love story prosegue a gonfie vele

Melissa Satta ha seguito l’azzurro anche nel torneo di Miami, Masters 1000 che ha visto Matteo uscire al primo turno, sconfitto in un doppio tiebreak dall’americano MacKenzie McDonald. Intanto la modella ha approfittato della ‘vacanza’ per rilassarsi in spiaggia mostrando il tutto su Instagram. Proprio uno scatto della bella modella è stato pubblicato dalla stessa sul proprio profilo raccogliendo nel giro di poche ore migliaia di like e commenti. Una foto che mostra la Satta in una forma meravigliosa con un bikini che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Ora per Melissa è tempo di tornare in Italia per i suoi impegni lavorativi che la vedono legata al mondo del calcio. La ragazza classe 1986 infatti è la conduttrice di Goal Deejay, in onda su Sky.